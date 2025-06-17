Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня 2025 года

Вы поймете, что двигаетесь туда, куда действительно хочется. Только не потратите энергию на лишние объяснения — день сам все расставит по местам.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 17 июня 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вас выручит реакция — быстрая, точная, уверенная. Но если решите спорить с интуицией, собьетесь с курса. Прислушаетесь — и сэкономите силы.

Телец

Сможете отстоять свое мнение спокойно, без напряжения. Только не станете гнуться, чтобы понравиться — иначе день пройдет в усталости.

Близнецы

Один случайный вопрос сегодня развернет привычную ситуацию в другую сторону. Не закроетесь от него — и сами удивитесь, как вовремя он прозвучал.

Рак

Вам предложат помощь или участие — не откажетесь, и день пройдет легче. Главное — не пытаться справиться со всем в одиночку из упрямства.

Лев

Сегодня окажетесь в роли наблюдателя. И это даст вам нужную дистанцию. Не вмешаетесь — поймете то, что с близкого расстояния было незаметно.

Дева

Вы легко справитесь с тем, что откладывали давно. Но не включайте привычный контроль — пусть сегодня результат будет не идеальным, а живым.

Весы

Получите обратную связь, о которой давно думали. Не начнете ее перечеркивать сомнениями — и увидите, что вас поняли глубже, чем казалось.

Скорпион

Сегодня ваше "нет" будет важнее, чем любое согласие. Но если решите смягчить углы ради мира — внутри настанет шторм. Выдержите границу.

Стрелец

Вы поймете, что двигаетесь туда, куда действительно хочется. Только не потратите энергию на лишние объяснения — день сам все расставит по местам.

Козерог

Сегодня вы не будете торопиться — и в этом окажется ваша сила. Но если решите замедлиться назло кому-то, потеряете ощущение своего темпа.

Водолей

Захотите перемен — и увидите знак. Но не решите, что менять нужно все. Сегодня хватит одного шага, чтобы почувствовать воздух в груди.

Рыбы

Вы станете для кого-то спокойным берегом — без усилий, просто своим присутствием. Только не растворяйтесь полностью, берегите и свою волну.

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