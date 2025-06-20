Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня 2025 года

Сегодня вы откажетесь от лишнего — и почувствуете, как возвращается внутренняя ясность. Только не будете удерживать то, что уже отпало само.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 20 июня 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Позволите себе сменить маршрут — и день заиграет новыми красками. Но если начнёте метаться, потеряете то, что хотели найти случайно.

Телец

Вы найдёте повод для тихой радости. Главное — не начнёте сравнивать её с чьим-то счастьем. Сегодня важно чувствовать, а не оценивать.

Близнецы

Сегодня вы окажетесь ближе к людям, чем ожидали. Согреете словом — и получите отклик. Только не станете давить — иначе нарушите тонкую гармонию.

Рак

Сегодня в чьих-то словах вы услышите больше, чем просто вежливость. Не проигнорируете намёк — и сможете изменить ситуацию к лучшему.

Лев

Сегодня вы поймёте, что давно переросли одну из ролей, которую играете. Не станете удерживать образ — и день принесёт чувство свободы.

Дева

Сегодня вы настроитесь на тонкую волну — и услышите то, что другие пропустят. Не погрузитесь слишком глубоко, иначе упустите главное снаружи.

Весы

Вы вовремя отступите — и тем самым продвинетесь вперёд. Не доказывайте очевидное, сегодня тишина скажет за вас больше.

Скорпион

Сегодня вы не станете сдерживать эмоции — и это окажется правильным шагом. Только не сделаете из чувства оружие, иначе день закончится тяжело.

Стрелец

Вы позволите себе не объяснять каждый шаг — и благодаря этому сохраните энергию. Не пойдёте наперекор себе — и всё пройдёт удивительно гладко.

Козерог

В разговоре прозвучит идея, которая зацепит. Не отмахнётесь — и позже поблагодарите себя за внимательность. Главное — не перебьёте её на старте.

Водолей

Сегодня вы откажетесь от лишнего — и почувствуете, как возвращается внутренняя ясность. Только не будете удерживать то, что уже отпало само.

Рыбы

Сегодня вы будете особенно внимательны к деталям — и именно это поможет избежать ошибки. Не станете торопить события — и всё сложится.

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