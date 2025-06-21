Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июня 2025 года

Ожидания могут испортить даже хороший день. Отпустите сценарий, и тогда случайность подарит то, чего вы не смогли бы придумать сами.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 21 июня 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы легко найдёте нужные слова — и для себя, и для других. Откроется диалог, которого не хватало. Главное — говорить от сердца, а не для эффекта.

Телец

Не переусердствуйте с контролем — день попросит гибкости. Вы не обязаны держать всё в руках, чтобы что-то не развалилось.

Близнецы

Сегодня вы получите подтверждение, которого давно ждали. Не придётся подстраиваться — всё совпадёт само. Просто останьтесь собой.

Рак

Сегодня есть риск заглушить свои желания чужими потребностями. Уважите и своё «хочу» — иначе в конце дня останется только усталость.

Лев

Вам улыбнётся случайное совпадение. Оно раскроет день с неожиданной стороны. Не пройдёте мимо — и получите больше, чем ожидали.

Дева

Не стройте жёстких планов — обстоятельства всё равно внесут своё. Если не оставите пространства для изменений, день упрётся в раздражение.

Весы

В попытке «сделать правильно» можно потерять вкус момента. День не про идеальность. Он про ощущение, которое приходит, если вы живёте, а не строите.

Скорпион

Сегодня ваши слова могут задеть сильнее, чем вы рассчитываете. Постарайтесь выбирать интонацию. Не все готовы к вашей прямоте в лоб.

Стрелец

Будет шанс начать разговор, на который вы не решались. Сегодня — идеальный момент. Выйдете на контакт — и всё пойдёт мягко и по-настоящему.

Козерог

Ожидания могут испортить даже хороший день. Отпустите сценарий, и тогда случайность подарит то, чего вы не смогли бы придумать сами.

Водолей

Вас поддержат без слов — одним жестом, взглядом, вниманием. И это придаст сил. Главное — не сомневайтесь в искренности, она будет настоящей.

Рыбы

Вы удивите себя открытостью — и увидите, как легко выстраиваются новые связи. Всё произойдёт естественно, если не начнёте торопить сближение.

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