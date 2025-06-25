Новолуние в Раке 25 июня 2025 года: что значит этот день

Новолуние в Раке 25 июня 2025 года открывает период глубоких эмоциональных сдвигов и возвращения к истинным потребностям. Это время, когда особенно важно переосмыслить свои привязанности, семейные сценарии и ощущение внутреннего «дома».

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Раке и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Новолуние в Раке 25 июня 2025 года: эмоциональный перезапуск и возвращение к корням

25 июня 2025 года в 13:08 по киевскому времени произойдет новолуние в 4° знака Рака — водной стихии, управляемой Луной. Это один из самых мощных лунных стартов года, потому что здесь Луна находится в своей обители. А значит — работает на полную силу, окрашивая события глубокой чувствительностью, стремлением к безопасности и желанием эмоциональной близости.

Что значит новолуние в Раке?

Рак — это не просто про "семью" и "дом", как принято думать в популярных гороскопах. Астрологически он связан с четвертым домом, отвечающим за:

эмоциональные основания личности — то, на чем держится наше "я";

родовые и семейные программы;

детство и базовые воспоминания, формирующие сценарии поведения;

пространство уединения, где человек чувствует себя в безопасности.

Новолуние в этом знаке запускает процессы, которые могут сначала проявляться незаметно — на уровне настроения, памяти, снов, но потом начнут формировать реальные события в жизни: особенно в сферах жилья, семьи, родительства, эмоционального комфорта.

В момент новолуния Луна и Солнце будут делать гармоничный аспект к Сатурну в Рыбах. Это дает опору, стабильность, возможность сделать что-то "на совесть": например, принять важные семейные обязательства, начать терапию, работать с родовыми установками не просто в теории, а структурно — с результатом.

Также важно обратить внимание, не формируются ли в вашей личной карте аспекты к 4° кардинальных знаков (Овен, Рак, Весы, Козерог) — это усиливает эффект новолуния и может инициировать важные перемены.

Как использовать это новолуние?

Переосмыслить свою эмоциональную опору. Где вы по-настоящему чувствуете себя в безопасности? Что (или кто) создает ощущение "дома"?

Закладывать намерения, связанные с родом, семьей, детьми, домом, психотерапией. Все, что касается душевного комфорта — в фокусе.

Проработать детские паттерны. Это хорошее время для осознания сценариев, которые вы несете из семьи, но которые уже не работают.

Укрепить границы. Рак может быть слишком растворен в других. Важно помнить: забота о себе — не эгоизм.

Начать дело, требующее душевного вклада. Это может быть не бизнес, а, например, создание уюта, обучение, поддержка близких, работа с детьми или написание чего-то личного.

Это новолуние — не про яркие старты, а про внутренний сдвиг, глубокую перенастройку. Как корни, растущие в темноте — оно формирует основу, которая даст плоды позже.

Если вы позволите себе почувствовать, а не только планировать, услышать тело, а не только ум, — вы сможете заложить нечто очень важное. Пусть незаметное внешне, но фундаментальное для вашей эмоциональной зрелости и устойчивости.

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