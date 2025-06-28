Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2025 года

Небольшое совпадение изменит ваши планы — и вы удивитесь, насколько к лучшему. Главное — не попытаетесь вернуть всё «как было» из упрямства.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 28 июня 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Вы услышите неожиданный комплимент — короткий, но точный. Не станете отмахиваться — и он ляжет в нужное место внутри, как недостающий пазл.

Телец

Сегодня вы решите не доигрывать старую роль. Тишина после этого решения сначала насторожит, а потом принесёт облегчение. Всё сложится мягко.

Близнецы

Небольшое совпадение изменит ваши планы — и вы удивитесь, насколько к лучшему. Главное — не попытаетесь вернуть всё «как было» из упрямства.

Рак

Вы не захотите говорить лишнего, и в этом будет мудрость. Сегодня ваше молчание скажет больше, чем кто-то сможет выразить тремя абзацами.

Лев

Сегодня вы сделаете что-то для себя — без оглядки и пояснений. Этот жест покажется простым, но в нём будет ваша честность, собранная по крупицам.

Дева

Вы почувствуете, как вернулась лёгкость там, где раньше был контроль. Не станете больше проверять — и позволите дню двигаться как ему нужно.

Весы

Неожиданная встреча вернёт вам вдохновение. Вы не станете анализировать, почему это сработало — просто позволите себе быть живыми.

Скорпион

Сегодня вас может задеть случайная фраза. Не начнёте копить в себе — и сделаете шаг, который обернёт напряжение в прояснение.

Стрелец

Вы откажетесь от многозадачности и поймёте, что одного дела сегодня достаточно. Если вложитесь в него по-настоящему — оно принесёт радость.

Козерог

Вам захочется ясности — и вы её получите. Только не забудьте, что прямой вопрос — это сила. Сегодня вы не испугаетесь её использовать.

Водолей

Вы примете помощь, не оправдываясь. Это станет точкой перемен — позволить себе не справляться в одиночку. Не оттолкнёте — и будет легче.

Рыбы

Сегодня вы почувствуете: пора завершить то, что долго тянулось. Не будет драмы — только тёплое внутреннее «хватит». И оно даст новую опору.

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