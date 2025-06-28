Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 червня 2025 року

Невеликий збіг змінить ваші плани — і ви здивуєтеся, наскільки на краще. Головне — не спробуєте повернути все "як було" з упертості.

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Овен

Ви почуєте несподіваний комплімент — короткий, але точний. Не станете відмахуватися — і він ляже в потрібне місце всередині, як відсутній пазл.

Телець

Сьогодні ви вирішите не догравати стару роль. Тиша після цього рішення спочатку насторожить, а потім принесе полегшення. Усе складеться м'яко.

Близнюки

Невеликий збіг змінить ваші плани — і ви здивуєтеся, наскільки на краще. Головне — не спробуєте повернути все "як було" з упертості.

Рак

Ви не захочете говорити зайвого, і в цьому буде мудрість. Сьогодні ваше мовчання скаже більше, ніж хтось зможе висловити трьома абзацами.

Лев

Сьогодні ви зробите щось для себе — без оглядки і пояснень. Цей жест здасться простим, але в ньому буде ваша чесність, зібрана по крупицях.

Діва

Ви відчуєте, як повернулася легкість там, де раніше був контроль. Не станете більше перевіряти — і дозволите дню рухатися як йому потрібно.

Терези

Несподівана зустріч поверне вам натхнення. Ви не станете аналізувати, чому це спрацювало — просто дозволите собі бути живими.

Скорпіон

Сьогодні вас може зачепити випадкова фраза. Не почнете збирати в собі — і зробите крок, який оберне напругу на прояснення.

Стрілець

Ви відмовитеся від багатозадачності й зрозумієте, що однієї справи сьогодні достатньо. Якщо вкладетеся в неї по-справжньому — вона принесе радість.

Козеріг

Вам захочеться ясності — і ви її отримаєте. Тільки не забудьте, що пряме запитання — це сила. Сьогодні ви не злякаєтеся її використовувати.

Водолій

Ви приймете допомогу, не виправдовуючись. Це стане точкою змін — дозволити собі не справлятися самотужки. Не відштовхнете — і буде легше.

Риби

Сьогодні ви відчуєте: настав час завершити те, що довго тягнулося. Не буде драми — тільки тепле внутрішнє "вистачить". І воно дасть нову опору.

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