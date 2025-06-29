Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 июня по 6 июля 2025 года

Новые впечатления ждут — неделя подходит для спонтанных свиданий и откровенных разговоров. Отношения станут ближе, если быть чуть уязвимее.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 30 июня по 6 июля 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

В любви пробуждается игра и азарт. Флирт в неожиданных местах, всплеск эмоций и яркие признания — всё возможно, если вы откроетесь первыми.

Телец

Чувства становятся глубже, если позволить себе говорить о важном. Одиноким Тельцам стоит ответить на сообщение, на которое давно не решались.

Близнецы

Ваша лёгкость и юмор притягивают. Главное — не обещать больше, чем готовы дать. В отношениях — время обсудить, куда вы вместе движетесь.

Рак

Неделя принесёт тепло и поддержку. Отношения укрепятся, если перестанете замыкаться. Одиноким Ракам стоит довериться внутреннему голосу.

Лев

Вы сияете — и это замечают. Возможна встреча, в которой будет много зеркальности. В паре — шанс оживить страсть и устроить яркий романтичный вечер.

Дева

Спокойствие — ваша суперсила. Именно оно притянет к вам того, кто давно наблюдает со стороны. В паре — полезно обсудить границы и ожидания.

Весы

Очарование работает без усилий. Одиноким Весам стоит чаще говорить «да» на предложения. В отношениях — неделя открытости, признаний и лёгкой нежности.

Скорпион

Любовные вибрации усиливаются. Вы особенно притягательны, но важно не манипулировать чувствами. Честность сейчас намного сильнее тайны.

Стрелец

Новые впечатления ждут — неделя подходит для спонтанных свиданий и откровенных разговоров. Отношения станут ближе, если быть чуть уязвимее.

Козерог

Вы цените стабильность, но сейчас стоит впустить в отношения немного неожиданности. Одиноким Козерогам важно не отвергать лёгкий флирт.

Водолей

Неделя может принести необычную встречу или внезапное признание. Отношения расцветают, когда вы позволяете себе быть собой без фильтра.

Рыбы

Сентиментальность растёт, и это не минус. Делитесь чувствами — вас услышат. Одиноким Рыбам стоит искать не идеального, а тёплого и настоящего.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет с деньгами в июле 2025 года.