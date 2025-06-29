Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 30 червня по 6 липня 2025 року

Нові враження чекають — тиждень підходить для спонтанних побачень і відвертих розмов. Стосунки стануть ближчими, якщо бути трохи вразливішими.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 30 червня до 6 липня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

У коханні пробуджується гра й азарт. Флірт у несподіваних місцях, сплеск емоцій і яскраві зізнання — все можливо, якщо ви відкриєтеся першими.

Телець

Почуття стають глибшими, якщо дозволити собі говорити про важливе. Самотнім Тельцям варто відповісти на повідомлення, на яке давно не наважувалися.

Близнюки

Ваша легкість і гумор притягують. Головне — не обіцяти більше, ніж готові дати. У стосунках — час обговорити, куди ви разом рухаєтеся.

Рак

Тиждень принесе тепло і підтримку. Стосунки зміцняться, якщо перестанете замикатися. Самотнім Ракам варто довіритися внутрішньому голосу.

Лев

Ви сяєте — і це помічають. Можлива зустріч, у якій буде багато дзеркальності. У парі — шанс оживити пристрасть і влаштувати яскравий романтичний вечір.

Діва

Спокій — ваша суперсила. Саме вона притягне до вас того, хто давно спостерігає збоку. У парі — корисно обговорити кордони й очікування.

Терези

Чарівність працює без зусиль. Самотнім Терезам варто частіше говорити "так" на пропозиції. У стосунках — тиждень відкритості, зізнань і легкої ніжності.

Скорпіон

Любовні вібрації посилюються. Ви особливо привабливі, але важливо не маніпулювати почуттями. Чесність зараз набагато сильніша за таємницю.

Стрілець

Нові враження чекають — тиждень підходить для спонтанних побачень і відвертих розмов. Стосунки стануть ближчими, якщо бути трохи вразливішими.

Козеріг

Ви цінуєте стабільність, але зараз варто впустити у стосунки трохи несподіванки. Самотнім Козерогам важливо не відкидати легкий флірт.

Водолій

Тиждень може принести незвичайну зустріч або раптове зізнання. Стосунки розквітають, коли ви дозволяєте собі бути собою без фільтра.

Риби

Сентиментальність зростає, і це не мінус. Діліться почуттями — вас почують. Самотнім Рибам варто шукати не ідеального, а теплого і справжнього.

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