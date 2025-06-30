Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 30 июня по 6 июля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 30 июня по 6 июля 2025 года.

Телец

На этой неделе звезды приготовили для Тельцов целый набор приятных сюрпризов. Возможны хорошие новости, неожиданные подарки судьбы и предложения, от которых трудно отказаться. Особенно удачно сложатся дела, связанные с финансами и общением — вы легко найдете общий язык даже с теми, с кем раньше не удавалось. Новые знакомства тоже могут сыграть важную роль — не отказывайтесь от приглашений и встреч. Все, что вы начнете в ближайшие дни, имеет шанс перерасти во что-то действительно ценное.

Лев

Львов ждет неделя, полная вдохновения, ярких эмоций и признания. Вы словно окажетесь в центре внимания — и это то, что вам сейчас особенно нужно. Смело беритесь за творческие проекты, предлагайте идеи, флиртуйте, пробуйте новое — все это принесет вам не только удовольствие, но и реальные плоды. Вас заметят, оценят и захотят быть рядом. Главное — не сдерживайте себя. Эта неделя подходит для того, чтобы заявить о себе громко, красиво и уверенно. Мир ждет вашего света — засияйте!

Козерог

Неделя принесет Козерогам долгожданную ясность, уверенность и, главное, ощутимый прогресс в важных делах. Возможно, вы получите поддержку от человека, на которого и не рассчитывали, или перед вами неожиданно откроется выгодная возможность. Все, что требует внимательности, структуры и четкого плана, будет даваться легко. Самое время навести порядок в рабочих задачах, пересмотреть приоритеты и наметить новые цели. Все, что вы вложите в дело сейчас, в будущем принесет отличные плоды — и это не просто удача, а награда за вашу стойкость.

Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 июня по 6 июля 2025 года.