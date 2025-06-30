Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 30 червня по 6 липня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 30 червня до 6 липня 2025 року.

Телець

Цього тижня зірки приготували для Тельців цілий набір приємних сюрпризів. Можливі хороші новини, несподівані подарунки долі та пропозиції, від яких важко відмовитися. Особливо вдало складуться справи, пов'язані з фінансами і спілкуванням — ви легко порозумієтеся навіть із тими, з ким раніше не вдавалося. Нові знайомства теж можуть зіграти важливу роль — не відмовляйтеся від запрошень і зустрічей. Усе, що ви почнете найближчими днями, має шанс перерости в щось дійсно цінне.

Лев

На Львів чекає тиждень, сповнений натхнення, яскравих емоцій і визнання. Ви немов опинитеся в центрі уваги — і це те, що вам зараз особливо потрібно. Сміливо беріться за творчі проєкти, пропонуйте ідеї, фліртуйте, пробуйте нове — все це принесе вам не тільки задоволення, а й реальні плоди. Вас помітять, оцінять і захочуть бути поруч. Головне — не стримуйте себе. Цей тиждень підходить для того, щоб заявити про себе голосно, красиво і впевнено. Світ чекає вашого світла — засяйте!

Козеріг

Тиждень принесе Козерогам довгоочікувану ясність, упевненість і, головне, відчутний прогрес у важливих справах. Можливо, ви отримаєте підтримку від людини, на яку й не розраховували, або перед вами несподівано відкриється вигідна можливість. Усе, що вимагає уважності, структури й чіткого плану, даватиметься легко. Саме час навести лад у робочих завданнях, переглянути пріоритети і намітити нові цілі. Усе, що ви вкладете в справу зараз, у майбутньому принесе чудові плоди — і це не просто удача, а нагорода за вашу стійкість.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 30 червня по 6 липня 2025 року.