Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 30 червня по 6 липня 2025 року

З'явиться шанс монетизувати те, що раніше було просто хобі. Не бійтеся проявити креатив і запропонувати свої послуги — це відкриє нову главу.

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Тиждень із 30 червня до 6 липня для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у фінансовому плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які фінансові несподіванки зірки готують нам найближчими днями.

Овен

Ініціативність окупиться — можливі нові джерела доходу. Будьте уважні до дрібниць і не ігноруйте пропозицію, яка здається непримітною.

Телець

Тиждень підійде для зміцнення бюджету. Уникайте спонтанних покупок — особливо на емоціях. Фінансова обережність принесе вам більше, ніж економія.

Близнюки

З'явиться шанс монетизувати те, що раніше було просто хобі. Не бійтеся проявити креатив і запропонувати свої послуги — це відкриє нову главу.

Рак

Вирішіть питання, яке давно відкладали. Погашення боргів або перехід на нові умови дадуть відчуття контролю. Фінансове чуття не підведе.

Лев

Дохід залежить від вашої сміливості. Можливий несподіваний аванс або пропозиція. Однак не варто піддаватися азарту — гроші краще рахувати, а не відчувати.

Діва

Тиждень потішить стабільністю і можливістю все розрахувати. Хороший момент для оформлення документів, переговорів і роботи з цифрами.

Терези

Фінансова ясність настане, якщо перестанете відкладати. Можлива підтримка з боку — приймайте допомогу без почуття провини і не переоцінюйте себе.

Скорпіон

Тиждень вимагає зібраності. Не найкращий момент для позик і великих вкладень, але якщо діяти строго за планом — вийде вийти в плюс.

Стрілець

Удача на вашому боці, якщо не боїтеся вийти за звичні рамки. Можлива додаткова пропозиція. Не відкидайте те, що не планували.

Козеріг

Результати почнуть проявлятися — ваші зусилля окупаються. Не бійтеся просити гідну оплату. Відповідний момент для зміцнення фінансових кордонів.

Водолій

Фінансові ідеї знайдуть відгук, якщо ними поділитися. Ваша винахідливість може здивувати навіть вас самих — тиждень для проб, тестів і нетривіальних рішень.

Риби

Час взяти під контроль витрати — не все так погано, як здається. Спокійний підхід і мінімальні зусилля допоможуть уникнути фінансового стресу.

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