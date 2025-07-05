Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 5-6 июля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 5-6 июля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

Вас может захлестнуть раздражение из-за пустяков — и это легко испортит даже самые многообещающие выходные. Есть риск сгоряча сказать то, о чем потом пожалеете. Если хотите сохранить гармонию, считайте до десяти, прежде чем вступать в споры. Особенно важно держать себя в руках в паре: искренний разговор лучше громких эмоций.

Лев

Ваше желание блистать и покорять может сыграть против вас. Если вы в отношениях, партнер может почувствовать себя на втором плане. А если вы свободны — флирт может привлечь не того, кто вам нужен. Постарайтесь быть чуть мягче и внимательнее к чувствам других. Не все восхищения искренни — доверяйте не комплиментам, а поступкам.

Дева

Повышенная чувствительность к словам и деталям может сделать вас слишком подозрительными. Вам захочется разложить все по полочкам, понять намерения до запятой — но любовь не всегда поддается логике. Не устраивайте проверок и не ищите подвох там, где его нет. Лучше посвятите эти дни себе или тому, кто дает вам чувство спокойствия.

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