Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 5-6 липня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

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Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 5-6 липня варто бути обережнішим і в чому саме.

Овен

Вас може захлеснути роздратування через дрібниці — і це легко зіпсує навіть найбільш багатообіцяючі вихідні. Є ризик зопалу сказати те, про що потім пошкодуєте. Якщо хочете зберегти гармонію, рахуйте до десяти, перш ніж вступати в суперечки. Особливо важливо тримати себе в руках у парі: щира розмова краща за гучні емоції.

Лев

Ваше бажання блищати і підкорювати може зіграти проти вас. Якщо ви у стосунках, партнер може відчути себе на другому плані. А якщо ви вільні — флірт може привабити не того, хто вам потрібен. Постарайтеся бути трохи м'якшими й уважнішими до почуттів інших. Не всі захоплення щирі — довіряйте не компліментам, а вчинкам.

Діва

Підвищена чутливість до слів і деталей може зробити вас занадто підозрілими. Вам захочеться розкласти все по поличках, зрозуміти наміри до коми — але любов не завжди піддається логіці. Не влаштовуйте перевірок і не шукайте каверзу там, де її немає. Краще присвятіть ці дні собі або тому, хто дає вам відчуття спокою.

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