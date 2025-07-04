Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на липень 2025 року

Цього місяця багатьом захочеться чіткості, визначеності та стабільності у стосунках. І правильно. Липень — час озвучити свої бажання і побудувати щось по-справжньому надійне.

Related video

Другий місяць літа для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у любовному плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які несподіванки в особистому житті зірки готують нам у липні.

Овен

Серце підкаже, де ваше справжнє. Не аналізуйте — відчуйте. Липень дасть шанс на щирість, якщо перестанете чекати ідеального моменту.

Телець

Ваше серце розкриється тільки перед тим, хто по-справжньому заслуговує. Не погоджуйтеся на "майже". Липень навчить вибирати не очима, а інтуїцією.

Близнюки

Ви здивуєте навіть себе: емоції, яких ви уникали, раптом опиняться на поверхні. Не ховайтеся за справами. Любов теж потребує вашого часу.

Рак

Захочеться чіткості, визначеності та стабільності у стосунках. І правильно. Липень — час озвучити свої бажання і побудувати щось по-справжньому надійне.

Лев

Липень може стати місяцем примирень і глибоких розмов. Будьте щирі — особливо із собою. Тоді все зайве піде, а справжнє залишиться.

Діва

Нестандартні ситуації, дивні листування, почуття без ярликів — усе це про вашу любовну реальність у липні. Головне — щоб це тішило саме вас.

Терези

Місяць гармонії та спокуси. Закоханість може прийти з нізвідки — навіть через екран. Але важливо не втратити себе в прагненні бути для всіх зручними.

Скорпіон

Любов у липні буде яскравою, майже театральною. Вас помітять, вами захоплюватимуться. Але зірка не повинна забувати, що їй теж потрібно тепло за лаштунками.

Стрілець

Свобода — ваша стихія, але липень може поставити під сумнів звичні рамки. З'явиться хтось, заради кого захочеться залишитися. Або хоча б затриматися.

Козеріг

Флірт, листування до ранку, раптові зустрічі — все це закрутить вас у романтичному вальсі. Але не забудьте: іноді одне слово важливіше за сотню смайликів.

Водолій

Почуття стануть особливо гострими, бажання — чарівними. Все або нічого — це про вас. Головне, не забути, що партнер — не уявний образ, а жива людина.

Риби

Липень принесе сплеск пристрастей і несподіваних зізнань. Головне — не намагайтеся контролювати почуття. Відпустіть віжки, і любов сама покаже шлях.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на липень 2025 року.