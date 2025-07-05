Ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа 2025 года: как пройти этот период без стресса

Ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа 2025 года — это не катастрофа, а время для переосмысления. Главное — понимать, где могут возникнуть сложности, и быть к ним готовыми.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что стоит ожидать от Ретроградного Меркурия, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Ретроградный Меркурий: что это значит

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет находиться в ретроградном движении — визуально двигаться "вспять" по небу. Это небесное явление уже давно обрело репутацию тревожного времени, особенно в вопросах общения, техники и планирования. Но стоит понимать: Меркурий — не злодей, а скорее строгий учитель, который помогает остановиться и переосмыслить.

Где затаится хаос: сферы под ударом

Коммуникации и договоренности

Ошибки в сообщениях, недопонимания, ссоры на пустом месте — все это может активизироваться. Дважды проверяйте важные письма и не торопитесь с ответами в эмоциональных разговорах.

Техника и гаджеты

Возможны сбои в устройствах, утеря файлов или проблемы с подключением. Сделайте резервные копии и избегайте покупки новой электроники в этот период.

Документы и путешествия

Подписание контрактов, бронирование билетов, оформление бумаг — все это требует особой внимательности. Лучше отложить серьезные сделки до середины августа.

В чем сила ретроградного Меркурия?

Несмотря на все потенциальные трудности, ретроградный Меркурий — отличное время для:

• переосмысления старых идей

• возврата к незавершенным делам

• анализа прошлых ошибок

• возобновления общения с людьми, с которыми потерялась связь

Многие неожиданно получают письма от бывших, находят старых друзей или пересматривают карьерные цели.

Что можно делать, а что лучше отложить?

Хорошо:

• Редактировать тексты и проекты

• Завершать ранее начатое

• Разбирать архивы, избавляться от ненужного

• Вести внутренний диалог и заниматься самоанализом

Нежелательно:

• Запускать новые дела

• Покупать технику, авто, гаджеты

• Начинать отношения или бизнес-партнерства

• Эмоционально реагировать на внезапные срывы — они временные

Как смягчить влияние ретроградного Меркурия

• Планируйте с запасом времени

• Уточняйте детали — особенно по телефону или в переписке

• Не верьте слухам — информация может искажаться

• Будьте гибкими: перемены в расписании — не катастрофа, а шанс адаптироваться

• Обновите антивирус и сделайте бэкапы

Ретроградный Меркурий не нацелен разрушить вашу жизнь — он лишь создает паузу, чтобы вы могли что-то пересмотреть. Главное в это время — внимательность, спокойствие и готовность возвращаться к незавершенному. И тогда этот космический ретроград станет не врагом, а помощником в личной перезагрузке.

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