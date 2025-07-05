Ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа 2025 года: как пройти этот период без стресса
Ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа 2025 года — это не катастрофа, а время для переосмысления. Главное — понимать, где могут возникнуть сложности, и быть к ним готовыми.
Астролог Анжела Перл рассказала, что стоит ожидать от Ретроградного Меркурия, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Ретроградный Меркурий: что это значит
С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет находиться в ретроградном движении — визуально двигаться "вспять" по небу. Это небесное явление уже давно обрело репутацию тревожного времени, особенно в вопросах общения, техники и планирования. Но стоит понимать: Меркурий — не злодей, а скорее строгий учитель, который помогает остановиться и переосмыслить.
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Коммуникации и договоренности
Ошибки в сообщениях, недопонимания, ссоры на пустом месте — все это может активизироваться. Дважды проверяйте важные письма и не торопитесь с ответами в эмоциональных разговорах.
Техника и гаджеты
Возможны сбои в устройствах, утеря файлов или проблемы с подключением. Сделайте резервные копии и избегайте покупки новой электроники в этот период.
Документы и путешествия
Подписание контрактов, бронирование билетов, оформление бумаг — все это требует особой внимательности. Лучше отложить серьезные сделки до середины августа.
В чем сила ретроградного Меркурия?
Несмотря на все потенциальные трудности, ретроградный Меркурий — отличное время для:
• переосмысления старых идей
• возврата к незавершенным делам
• анализа прошлых ошибок
• возобновления общения с людьми, с которыми потерялась связь
Многие неожиданно получают письма от бывших, находят старых друзей или пересматривают карьерные цели.
Что можно делать, а что лучше отложить?
Хорошо:
• Редактировать тексты и проекты
• Завершать ранее начатое
• Разбирать архивы, избавляться от ненужного
• Вести внутренний диалог и заниматься самоанализом
Нежелательно:
• Запускать новые дела
• Покупать технику, авто, гаджеты
• Начинать отношения или бизнес-партнерства
• Эмоционально реагировать на внезапные срывы — они временные
Как смягчить влияние ретроградного Меркурия
• Планируйте с запасом времени
• Уточняйте детали — особенно по телефону или в переписке
• Не верьте слухам — информация может искажаться
• Будьте гибкими: перемены в расписании — не катастрофа, а шанс адаптироваться
• Обновите антивирус и сделайте бэкапы
Ретроградный Меркурий не нацелен разрушить вашу жизнь — он лишь создает паузу, чтобы вы могли что-то пересмотреть. Главное в это время — внимательность, спокойствие и готовность возвращаться к незавершенному. И тогда этот космический ретроград станет не врагом, а помощником в личной перезагрузке.
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