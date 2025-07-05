Ретроградний Меркурій з 18 липня по 11 серпня 2025 року: як пройти цей період без стресу

Ретроградний Меркурій з 18 липня по 11 серпня 2025 року — це не катастрофа, а час для переосмислення. Головне — розуміти, де можуть виникнути складнощі, і бути до них готовими.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що варто очікувати від Ретроградного Меркурія, а також що можна і не можна робити в цей період.

Ретроградний Меркурій: що це означає

З 18 липня до 11 серпня 2025 року Меркурій перебуватиме в ретроградному русі — візуально рухатиметься "назад" по небу. Це небесне явище вже давно здобуло репутацію тривожного часу, особливо в питаннях спілкування, техніки та планування. Але варто розуміти: Меркурій — не лиходій, а скоріше суворий учитель, який допомагає зупинитися і переосмислити.

Де затаїться хаос: сфери під ударом

Комунікації та домовленості

Помилки в повідомленнях, непорозуміння, сварки на порожньому місці — усе це може активізуватися. Двічі перевіряйте важливі листи і не поспішайте з відповідями в емоційних розмовах.

Техніка та гаджети

Можливі збої в пристроях, втрата файлів або проблеми з підключенням. Зробіть резервні копії та уникайте купівлі нової електроніки в цей період.

Документи та подорожі

Підписання контрактів, бронювання квитків, оформлення паперів — усе це вимагає особливої уважності. Краще відкласти серйозні угоди до середини серпня.

У чому сила ретроградного Меркурія?

Незважаючи на всі потенційні труднощі, ретроградний Меркурій — чудовий час для:

- переосмислення старих ідей

- повернення до незавершених справ

- аналізу минулих помилок

- відновлення спілкування з людьми, з якими загубився зв'язок

Багато хто несподівано отримує листи від колишніх, знаходить старих друзів або переглядає кар'єрні цілі.

Що можна робити, а що краще відкласти?

Добре:

- Редагувати тексти та проєкти

- Завершувати раніше розпочате

- Розбирати архіви, позбуватися непотрібного

- Вести внутрішній діалог і займатися самоаналізом

Небажано:

- Запускати нові справи

- Купувати техніку, авто, гаджети

- Починати стосунки або бізнес-партнерства

- Емоційно реагувати на раптові зриви — вони тимчасові

Як пом'якшити вплив ретроградного Меркурія

- Плануйте із запасом часу

- Уточнюйте деталі — особливо телефоном або в листуванні

- Не вірте чуткам — інформація може спотворюватися

- Будьте гнучкими: зміни в розкладі — не катастрофа, а шанс адаптуватися

- Оновіть антивірус і зробіть бекапи

Ретроградний Меркурій не націлений зруйнувати ваше життя — він лише створює паузу, щоб ви могли щось переглянути. Головне в цей час — уважність, спокій і готовність повертатися до незавершеного. І тоді цей космічний ретроград стане не ворогом, а помічником в особистому перезавантаженні.

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