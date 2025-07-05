Ретроградний Меркурій з 18 липня по 11 серпня 2025 року: як пройти цей період без стресу
Ретроградний Меркурій з 18 липня по 11 серпня 2025 року — це не катастрофа, а час для переосмислення. Головне — розуміти, де можуть виникнути складнощі, і бути до них готовими.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що варто очікувати від Ретроградного Меркурія, а також що можна і не можна робити в цей період.
Ретроградний Меркурій: що це означає
З 18 липня до 11 серпня 2025 року Меркурій перебуватиме в ретроградному русі — візуально рухатиметься "назад" по небу. Це небесне явище вже давно здобуло репутацію тривожного часу, особливо в питаннях спілкування, техніки та планування. Але варто розуміти: Меркурій — не лиходій, а скоріше суворий учитель, який допомагає зупинитися і переосмислити.
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Комунікації та домовленості
Помилки в повідомленнях, непорозуміння, сварки на порожньому місці — усе це може активізуватися. Двічі перевіряйте важливі листи і не поспішайте з відповідями в емоційних розмовах.
Техніка та гаджети
Можливі збої в пристроях, втрата файлів або проблеми з підключенням. Зробіть резервні копії та уникайте купівлі нової електроніки в цей період.
Документи та подорожі
Підписання контрактів, бронювання квитків, оформлення паперів — усе це вимагає особливої уважності. Краще відкласти серйозні угоди до середини серпня.
У чому сила ретроградного Меркурія?
Незважаючи на всі потенційні труднощі, ретроградний Меркурій — чудовий час для:
- переосмислення старих ідей
- повернення до незавершених справ
- аналізу минулих помилок
- відновлення спілкування з людьми, з якими загубився зв'язок
Багато хто несподівано отримує листи від колишніх, знаходить старих друзів або переглядає кар'єрні цілі.
Що можна робити, а що краще відкласти?
Добре:
- Редагувати тексти та проєкти
- Завершувати раніше розпочате
- Розбирати архіви, позбуватися непотрібного
- Вести внутрішній діалог і займатися самоаналізом
Небажано:
- Запускати нові справи
- Купувати техніку, авто, гаджети
- Починати стосунки або бізнес-партнерства
- Емоційно реагувати на раптові зриви — вони тимчасові
Як пом'якшити вплив ретроградного Меркурія
- Плануйте із запасом часу
- Уточнюйте деталі — особливо телефоном або в листуванні
- Не вірте чуткам — інформація може спотворюватися
- Будьте гнучкими: зміни в розкладі — не катастрофа, а шанс адаптуватися
- Оновіть антивірус і зробіть бекапи
Ретроградний Меркурій не націлений зруйнувати ваше життя — він лише створює паузу, щоб ви могли щось переглянути. Головне в цей час — уважність, спокій і готовність повертатися до незавершеного. І тоді цей космічний ретроград стане не ворогом, а помічником в особистому перезавантаженні.
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