Три знака Зодиака, которых ждут большие новости во второй половине лета 2025 года

До конца лета 2025 года звёзды готовят неожиданные повороты для трёх знаков Зодиака. Кто-то получит долгожданное сообщение, а кто-то — шанс, который перевернёт всё.

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Вторая половина лета 2025 года для некоторых знаков Зодиака может быть наполнена неожиданными поворотами. Астролог Анжела Перл рассказала, кому ждать новостей в ближайшее время.

Близнецы

Готовьтесь к неожиданной встряске — и эмоциональной, и деловой. Во второй половине лета вас настигнет весть, связанная с прошлым, которую вы уже давно не ждали. Это может быть звонок от старого друга, сообщение от бывшего партнера или неожиданное предложение о сотрудничестве. Информация буквально ворвется в ваш день и собьет с привычного курса. Главное — не паниковать, а внимательно прислушаться к своим ощущениям. Скорее всего, за внезапностью прячется шанс, который раскроет новые горизонты. И да — вдохновение вернется.

Скорпион

Вы обожаете знать все заранее и держать контроль в своих руках. Но вторая половина лета подкинет вам сюрприз, который изменить не получится — только принять. Ожидается всплытие давней тайны, либо неожиданное признание от близкого человека. Не исключено, что это будет новость из прошлого: старая история, которую вы считали закрытой, даст о себе знать. Первое чувство может быть шоковым, но чуть позже придет понимание: эта правда была нужна вам, чтобы расставить все по местам. Не спешите с выводами — иногда неожиданные новости приносят настоящее освобождение.

Водолей

Если вы думаете, что лето проходит спокойно — не спешите расслабляться. Вторая половина текущего времени года готовит для вас яркую новость, связанную с путешествием, обучением, переездом или творческой самореализацией. Это может быть приглашение, предложение или даже случайный диалог, который изменит планы. Вы почувствуете, что не можете упустить этот шанс, даже если он пугает. Главное — отбросить сомнения и сделать шаг в неизвестность. Иногда такие спонтанные события становятся началом новой, вдохновляющей главы.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет на работе в июле 2025 года.