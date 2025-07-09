Три знаки Зодіаку, на яких чекають великі новини в другій половині літа 2025 року

До кінця літа 2025 року зірки готують несподівані повороти для трьох знаків Зодіаку. Хтось отримає довгоочікуване повідомлення, а хтось — шанс, який переверне все.

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Друга половина літа 2025 року для деяких знаків Зодіаку може бути наповнена несподіваними поворотами. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому чекати новин найближчим часом.

Близнюки

Готуйтеся до несподіваного струсу — і емоційного, і ділового. У другій половині літа вас наздожене звістка, пов'язана з минулим, на яку ви вже давно не чекали. Це може бути дзвінок від старого друга, повідомлення від колишнього партнера або несподівана пропозиція про співпрацю. Інформація буквально увірветься у ваш день і зіб'є зі звичного курсу. Головне — не панікувати, а уважно прислухатися до своїх відчуттів. Найімовірніше, за раптовістю ховається шанс, який розкриє нові горизонти. І так — натхнення повернеться.

Скорпіон

Ви обожнюєте знати все заздалегідь і тримати контроль у своїх руках. Але друга половина літа підкине вам сюрприз, який змінити не вийде — тільки прийняти. Очікується спливання давньої таємниці, або несподіване зізнання від близької людини. Не виключено, що це буде новина з минулого: стара історія, яку ви вважали закритою, дасть про себе знати. Перше відчуття може бути шоковим, але трохи пізніше прийде розуміння: ця правда була потрібна вам, щоб розставити все на свої місця. Не поспішайте з висновками — іноді несподівані новини приносять справжнє звільнення.

Водолій

Якщо ви думаєте, що літо проходить спокійно — не поспішайте розслаблятися. Друга половина поточної пори року готує для вас яскраву новину, пов'язану з подорожжю, навчанням, переїздом або творчою самореалізацією. Це може бути запрошення, пропозиція або навіть випадковий діалог, який змінить плани. Ви відчуєте, що не можете втратити цей шанс, навіть якщо він лякає. Головне — відкинути сумніви та зробити крок у невідомість. Іноді такі спонтанні події стають початком нової, надихаючої глави.

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