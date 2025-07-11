Три знака Зодиака, которым повезет во второй половине лета 2025 года

Удача любит подготовленных — особенно во второй половине лета 2025. Для трёх знаков Зодиака это будет время ярких перемен: любовь, признание и финансовые бонусы уже на подходе.

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Вторая половина лета принесет с собой обновление, новые возможности и долгожданные перемены. Астролог Анжела Перл рассказала, кто в ближайшее время будет чувствовать себя настоящим счастливчиком.

Лев

Для Львов вторая половина лета станет по-настоящему триумфальной. Все, что связано с самореализацией, харизмой и личной смелостью, будет складываться в вашу пользу. Удача будет сопутствовать тем, кто не боится брать инициативу и говорить громко о своих желаниях. В любви — яркие эмоции, магнетическое притяжение и шанс на новое захватывающее знакомство. В карьере — возможность заявить о себе, вывести проект на новый уровень или получить предложение, от которого захочется танцевать. Это то самое время, когда вы — на сцене, а весь мир аплодирует стоя.

Телец

Во второй половине лета Тельцы почувствуют, что все начинает выстраиваться в нужном ритме. Ваш природный практицизм будет вознагражден: есть шанс поладить с деньгами, підписати вигідний контракт чи знайти нову сферу доходу. В личной жизни тоже возможны приятные повороты — особенно если вы откроетесь навстречу новому. Путешествия, ремонт, покупки, вклад в уют или здоровье — все это пройдет максимально гармонично. Лето даст вам крепкое ощущение почвы под ногами — и вдохновит на следующие шаги.

Рыбы

После спокойного старта лета Рыбам предстоит по-настоящему волшебный август. Ваша интуиция усилится, а с ней — способность притягивать к себе нужных людей и возможности. Это время, когда стоит мечтать широко, говорить о своих идеях вслух и не бояться проявляться. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто работает в креативных или гуманитарных сферах — вдохновение, поддержка и неожиданные подарки судьбы поджидают за углом. Личная жизнь может заиграть новыми оттенками: кто-то вернет забытые чувства, кто-то — встретит человека, с которым будет легко и тепло.

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