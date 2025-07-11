Три знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині літа 2025 року

Удача любить підготовлених — особливо в другій половині літа 2025. Для трьох знаків Зодіаку це буде час яскравих змін: кохання, визнання і фінансові бонуси вже на підході.

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Друга половина літа принесе з собою оновлення, нові можливості та довгоочікувані зміни. Астролог Анжела Перл розповіла, хто найближчим часом почуватиметься справжнім щасливчиком.

Лев

Для Львів друга половина літа стане по-справжньому тріумфальною. Усе, що пов'язано із самореалізацією, харизмою й особистою сміливістю, складатиметься на вашу користь. Удача буде супроводжувати тих, хто не боїться брати ініціативу і говорити голосно про свої бажання. У коханні — яскраві емоції, магнетичне тяжіння і шанс на нове захопливе знайомство. У кар'єрі — можливість заявити про себе, вивести проєкт на новий рівень або отримати пропозицію, від якої захочеться танцювати. Це той самий час, коли ви — на сцені, а весь світ аплодує стоячи.

Телець

У другій половині літа Тельці відчують, що все починає вибудовуватися в потрібному ритмі. Ваш природний практицизм буде винагороджений: є шанс порозумітися з грошима, підписати вигідний контракт чи знайти нову сферу доходу. В особистому житті теж можливі приємні повороти — особливо якщо ви відкриєтеся назустріч новому. Подорожі, ремонт, покупки, внесок у затишок або здоров'я — все це пройде максимально гармонійно. Літо дасть вам міцне відчуття ґрунту під ногами — і надихне на наступні кроки.

Риби

Після спокійного старту літа Риб чекає по-справжньому чарівний серпень. Ваша інтуїція посилиться, а з нею — здатність притягувати до себе потрібних людей і можливості. Це час, коли варто мріяти широко, говорити про свої ідеї вголос і не боятися проявлятися. Особливо добре підуть справи в тих, хто працює в креативних або гуманітарних сферах — натхнення, підтримка і несподівані подарунки долі чекають за рогом. Особисте життя може заграти новими відтінками: хтось поверне забуті почуття, хтось — зустріне людину, з якою буде легко і тепло.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить на роботі в липні 2025 року.