Магнитная буря 12 июля 2025 года: чего ожидать и что нельзя делать

12 июля 2025 года ожидается магнитная буря средней интенсивности. В этот день метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

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12 июля 2025 года Землю накроет магнитная буря — по прогнозам ученых, ожидается геомагнитные колебания с идексом 4 (уровень G1). Это не слишком опасное, но вполне ощутимое явление, особенно для метеозависимых людей. Метеорологи рассказали, чего ожидать от этого дня.

Что магнитная буря значит для нашего самочувствия?

Даже незначительная буря может спровоцировать головные боли, скачки давления, бессонницу, быструю утомляемость или раздражительность. Люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов могут заметить усиление симптомов.

Что можно делать в день магнитной бури:

Пить больше чистой воды и отказаться от кофе, алкоголя и энергетиков

Ложиться спать чуть раньше и избегать переутомления

Планировать день спокойно, без спешки и эмоциональных перегрузок

Прогуляться на свежем воздухе и избегать душных помещений

Что лучше отложить:

Долгие поездки и перелеты (по возможности)

Сложные переговоры и принятие важных решений

Интенсивные тренировки или перенапряжение на работе

Самолечение при ухудшении самочувствия

Магнитная буря 12 июля вряд ли принесет серьезные неудобства, но внимательность к своему телу и настроению в этот день особенно важна. Дайте себе немного больше заботы — и организм скажет спасибо.

Также Фокус писал календарь магнитных бурь на июль 2025: самые опасные даты.