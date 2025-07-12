Магнітна буря 12 липня 2025 року: чого очікувати і що не можна робити

12 липня 2025 року очікується магнітна буря середньої інтенсивності. Цього дня метеочутливі люди можуть відчути нездужання.

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12 липня 2025 року Землю накриє магнітна буря — за прогнозами вчених, очікуються геомагнітні коливання з ідексом 4 (рівень G1). Це не надто небезпечне, але цілком відчутне явище, особливо для метеозалежних людей. Метеорологи розповіли, чого очікувати від цього дня.

Що магнітна буря означає для нашого самопочуття?

Навіть незначна буря може спровокувати головні болі, стрибки тиску, безсоння, швидку стомлюваність або дратівливість. Люди з хронічними захворюваннями серця і судин можуть помітити посилення симптомів.

Що можна робити в день магнітної бурі:

Пити більше чистої води і відмовитися від кави, алкоголю та енергетиків

Лягати спати трохи раніше й уникати перевтоми

Планувати день спокійно, без поспіху та емоційних перевантажень

Прогулятися на свіжому повітрі й уникати задушливих приміщень

Що краще відкласти:

Довгі поїздки та перельоти (за можливості)

Складні переговори й ухвалення важливих рішень

Інтенсивні тренування або перенапруження на роботі

Самолікування при погіршенні самопочуття

Магнітна буря 12 липня навряд чи принесе серйозні незручності, але уважність до свого тіла і настрою цього дня особливо важлива. Дайте собі трохи більше турботи — і організм скаже спасибі.

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