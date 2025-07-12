Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 12-13 июля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 12-13 июля — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 12-13 июля 2025 года.

Телец

Эти выходные принесут Тельцам долгожданное внимание и признание. Возможны приятные встречи, сюрпризы от близких и слова, которые вы давно хотели услышать. Всё будет складываться так, будто Вселенная решила порадовать вас. Особенно удачными станут прогулки, светские мероприятия и творческие занятия. Смело выходите в люди — именно там вас ждёт удача.

Рак

Раков ждёт ощущение полного внутреннего удовлетворения: дела начнут выравниваться, а вы почувствуете контроль и стабильность. Выходные будут удачны для решения практических вопросов, финансовых операций или работы с документами. Возможны хорошие новости от родных или финансовый бонус. Главное — не пытайтесь контролировать всё до мелочей, дайте жизни немного импровизировать.

Козерог

Выходные подарят Козерогам легкость, гармонию и вдохновение. Возможна внезапная идея, которая поможет решить давнюю проблему или сделать шаг в нужную сторону. Особенно благоприятны дни для общения, коротких поездок и прогулок на природе. Неожиданная встреча или сообщение могут стать началом приятных перемен. Доверяйте интуиции — она подскажет верное направление.

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