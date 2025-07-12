Щасливчики вихідних: три знаки Зодіаку, яким пощастить 12-13 липня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 12-13 липня — відчують позитивні емоції і отримають масу приємних вражень від цього вікенду.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 12-13 липня 2025 року.

Телець

Ці вихідні принесуть Тельцям довгоочікувану увагу і визнання. Можливі приємні зустрічі, сюрпризи від близьких і слова, які ви давно хотіли почути. Усе складатиметься так, ніби Всесвіт вирішив порадувати вас. Особливо вдалими стануть прогулянки, світські заходи і творчі заняття. Сміливо виходьте в люди — саме там на вас чекає удача.

Рак

На Раків чекає відчуття повного внутрішнього задоволення: справи почнуть вирівнюватися, а ви відчуєте контроль і стабільність. Вихідні будуть вдалими для вирішення практичних питань, фінансових операцій або роботи з документами. Можливі хороші новини від рідних або фінансовий бонус. Головне — не намагайтеся контролювати все до дрібниць, дайте життю трохи імпровізувати.

Козеріг

Вихідні подарують Козерогам легкість, гармонію і натхнення. Можлива раптова ідея, яка допоможе вирішити давню проблему або зробити крок у потрібний бік. Особливо сприятливі дні для спілкування, коротких поїздок і прогулянок на природі. Несподівана зустріч або повідомлення можуть стати початком приємних змін. Довіряйте інтуїції — вона підкаже правильний напрямок.

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