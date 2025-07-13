Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 14 по 20 июля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 14 по 20 июля 2025 года.

Овен

Предстоящая неделя будет для вас настоящей ареной успеха. Всё будет складываться так, словно Вселенная решила подыграть вам: нужные люди окажутся рядом, сложные вопросы — решатся сами собой, а внутренний огонь мотивации разгорится с новой силой. Особенно благоприятное время ждёт тех Овнов, кто не боится брать на себя ответственность и быть в центре внимания. Это отличный момент для переговоров, презентаций, новых начинаний. Окружающие будут видеть в вас лидера и вдохновителя. Также есть шанс получить похвалу или бонус, который подтвердит: вы двигаетесь в правильном направлении. Главное — не сбавлять темп и сохранять веру в себя.

Весы

Неделя пройдёт под знаком лёгкости, вдохновения и эмоционального подъёма. Вас ждёт приятное ощущение, что всё наконец-то приходит в равновесие — и внутри, и снаружи. Те вопросы, которые недавно казались запутанными, начнут распутываться. Люди будут тянуться к вам, интуиция обострится, а слова станут звучать особенно убедительно. Это хорошее время для налаживания связей, признаний, обсуждений планов на будущее. Возможны неожиданные комплименты, флирт или даже возвращение старого приятного знакомства. Открытость и лёгкая улыбка — ваши главные союзники. Не бойтесь говорить вслух о своих желаниях: они будут услышаны.

Стрелец

Вы почувствуете, что земля под ногами стала твёрже, а горизонт — яснее. Наступает неделя, когда вы наконец-то сможете разложить всё по полочкам и сделать шаг к своим долгосрочным целям. Удача будет проявляться в конкретных делах — в рабочих вопросах, сделках, переговорах, решении финансовых задач. Возможен неожиданный шанс улучшить своё положение: не упустите его, даже если он придёт в необычной форме. Также вы будете особенно убедительны — коллеги и партнёры прислушаются, а близкие поддержат. Если вы давно откладывали важный разговор или шаг — время пришло. Смело беритесь за то, что раньше казалось слишком серьёзным: эта неделя вас не подведёт.

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