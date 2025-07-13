Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 14 по 20 липня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким наступного тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах і особистих справах.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 14 до 20 липня 2025 року.

Овен

Майбутній тиждень буде для вас справжньою ареною успіху. Все складатиметься так, немов Всесвіт вирішив підіграти вам: потрібні люди опиняться поруч, складні питання — вирішаться самі собою, а внутрішній вогонь мотивації розгориться з новою силою. Особливо сприятливий час чекає на тих Овнів, хто не боїться брати на себе відповідальність і бути в центрі уваги. Це чудовий момент для переговорів, презентацій, нових починань. Навколишні бачитимуть у вас лідера і натхненника. Також є шанс отримати похвалу або бонус, який підтвердить: ви рухаєтеся в правильному напрямку. Головне — не зменшувати темп і зберігати віру в себе.

Терези

Тиждень мине під знаком легкості, натхнення та емоційного піднесення. На вас чекає приємне відчуття, що все нарешті приходить у рівновагу — і всередині, і зовні. Ті питання, які нещодавно здавалися заплутаними, почнуть розплутуватися. Люди тягнутимуться до вас, інтуїція загостриться, а слова стануть звучати особливо переконливо. Це гарний час для налагодження зв'язків, зізнань, обговорень планів на майбутнє. Можливі несподівані компліменти, флірт або навіть повернення старого приємного знайомства. Відкритість і легка посмішка — ваші головні союзники. Не бійтеся говорити вголос про свої бажання: вони будуть почуті.

Стрілець

Ви відчуєте, що земля під ногами стала твердішою, а горизонт — яснішим. Настає тиждень, коли ви нарешті зможете розкласти все по поличках і зробити крок до своїх довгострокових цілей. Удача буде проявлятися в конкретних справах — у робочих питаннях, угодах, переговорах, розв'язанні фінансових завдань. Можливий несподіваний шанс поліпшити своє становище: не пропустіть його, навіть якщо він прийде в незвичайній формі. Також ви будете особливо переконливі — колеги і партнери прислухаються, а близькі підтримають. Якщо ви давно відкладали важливу розмову або крок — час настав. Сміливо беріться за те, що раніше здавалося занадто серйозним: цей тиждень вас не підведе.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить на роботі в липні 2025 року.