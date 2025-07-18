Три знака Зодиака, которые разбогатеют во второй половине лета 2025 года

Во второй половине лета 2025 года звезды особенно щедры к трём знакам Зодиака — им светит финансовый рост, выгодные предложения и неожиданные прибыли.

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Вторая половина лета 2025 года может стать удачным в денежном плане периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие полтора месяца стоит ожидать финансовых успехов.

Овен

Во второй половине лета Овны окажутся в самом центре удачи. Солнце подарит энергию и уверенность, а благоприятные аспекты Юпитера и Меркурия усилят их финансовую интуицию и коммуникативные способности. Удача будет сопутствовать тем, кто решится вывести свой личный бренд на новый уровень, запустить проект или смело заявить о своих достижениях. Особенно хорошо будут оплачиваться креативные и публичные инициативы.

Стрелец

Финансовый рост Стрельцов в это время может быть связан с международными проектами, образованием, творчеством или сферой красоты. Венера и Юпитер благоволят вашему знаку, открывая возможности для вдохновляющих и прибыльных начинаний. Вторую половину августа особенно стоит использовать для выхода на новую аудиторию, переговоров и запуска новых направлений. Деньги придут вслед за верой в собственные идеи.

Козерог

Для Козерогов наступает период, когда нестандартные подходы и доверие к интуиции могут привести к неожиданным денежным успехам. Особенно успешными окажутся представители творческих профессий, психологи, художники, музыканты, а также те, кто работает с людьми и эмоциями. Финансовая поддержка может прийти от партнеров или родных, а некоторые Рыбы получат приятные бонусы или подарки от судьбы буквально "из ниоткуда".

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее во второй половине лета 2025 года.