Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее во второй половине лета 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых во второй половине лета могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

Related video

Вторая половина лета 2025 года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие полтора месяца стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

До конца лета вы будете склонны к переменам — захочется что-то срочно поменять в жизни: поехать в новое место, уволиться, признаться в чувствах или, наоборот, закрыть все двери. Энергия кипит, но звезды предупреждают: не все, что кажется гениальной идеей в моменте, выдержит проверку временем. Сейчас особенно легко перепутать желание обновления с побегом от себя. Уделите внимание спокойному планированию, не поддавайтесь мимолетным импульсам. Бережнее относитесь к нервной системе и сну — усталость может искажать восприятие.

Весы

Лето активизирует старые эмоциональные сюжеты — то, что, казалось бы, давно пройдено, может снова заявить о себе. В отношениях могут обостриться ревность, претензии или желание все контролировать. Финансово тоже лучше не рисковать: есть вероятность необдуманных трат или неправильной оценки ситуации. Это не время для давления и борьбы — ни с собой, ни с другими. Постарайтесь настроиться на мягкое принятие и диалог. А если чувствуете, что эмоции берут верх, дайте себе паузу. Иногда лучше отступить на шаг, чем втянуться в разрушительную драму.

Скорпион

Это лето может принести тонкие, неочевидные вызовы. Ситуации будут казаться безобидными, но при этом затрагивать вас глубоко. Вам может быть сложно отличить чужие желания от собственных, особенно если речь идет о близких. Кто-то будет просить помощи, кто-то — навязывать идеи. Главное — не раствориться и не потерять свои ориентиры. Умение говорить "нет" — ваш главный инструмент до конца августа. Также будьте внимательны в вопросах здоровья и энергии: не игнорируйте сигналы тела, даже если внешне все вроде бы спокойно.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которых ждут большие новости во второй половине лета 2025 года.