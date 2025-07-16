Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими у другій половині літа 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких друга половина літа може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати зайвої прямолінійності, а також бути уважнішими до свого здоров'я.

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Друга половина літа 2025 року може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому в найближчі півтора місяця варто бути обережнішим і в чому саме.

Близнюки

До кінця літа ви будете схильні до змін — захочеться щось терміново змінити в житті: поїхати в нове місце, звільнитися, зізнатися в почуттях або, навпаки, закрити всі двері. Енергія кипить, але зірки попереджають: не все, що здається геніальною ідеєю в моменті, витримає перевірку часом. Зараз особливо легко переплутати бажання оновлення з втечею від себе. Приділіть увагу спокійному плануванню, не піддавайтеся швидкоплинним імпульсам. Дбайливіше ставтеся до нервової системи і сну — втома може спотворювати сприйняття.

Терези

Літо активізує старі емоційні сюжети — те, що, здавалося б, давно пройдено, може знову заявити про себе. У стосунках можуть загостритися ревнощі, претензії або бажання все контролювати. Фінансово теж краще не ризикувати: є ймовірність необдуманих витрат або неправильної оцінки ситуації. Це не час для тиску і боротьби — ні із собою, ні з іншими. Постарайтеся налаштуватися на м'яке прийняття і діалог. А якщо відчуваєте, що емоції беруть гору, дайте собі паузу. Іноді краще відступити на крок, ніж втягнутися в руйнівну драму.

Скорпіон

Це літо може принести тонкі, неочевидні виклики. Ситуації здаватимуться нешкідливими, але при цьому зачіпатимуть вас глибоко. Вам може бути складно відрізнити чужі бажання від власних, особливо якщо йдеться про близьких. Хтось проситиме допомоги, хтось — нав'язуватиме ідеї. Головне — не розчинитися і не втратити свої орієнтири. Уміння говорити "ні" — ваш головний інструмент до кінця серпня. Також будьте уважні в питаннях здоров'я та енергії: не ігноруйте сигнали тіла, навіть якщо зовні все начебто спокійно.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, на яких чекають великі новини в другій половині літа 2025 року.