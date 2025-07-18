Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июля 2025 года

Вы услышите нужные слова в самый подходящий момент. День подойдёт для восстановления баланса — внутри, в делах, в доме.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 18 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Вы удивите сами себя: решитесь на то, что давно откладывали. Поддержка придёт оттуда, откуда совсем не ждали. Главное — не сбавлять темп.

Телец

Вы услышите нужные слова в самый подходящий момент. День подойдёт для восстановления баланса — внутри, в делах, в доме. Улыбка найдёт вас первой.

Близнецы

Откроется новый ракурс в знакомой ситуации. Быстрые решения окажутся верными. Слово, сказанное между делом, окажется особенно важным.

Рак

Вам захочется тишины — и вы найдёте её, даже в шуме. Хороший день для ухода за собой и перезагрузки. Эмоции подскажут верное направление.

Лев

Ваша уверенность заразит других. Возможен случайный комплимент, который многое изменит. Откроется возможность блеснуть нестандартным подходом.

Дева

Вы наведёте порядок там, где казалось — беспорядок вечен. То, что раньше казалось трудным, теперь сложится само. Спокойствие станет вашей суперсилой.

Весы

Вы поставите точку в чём-то незавершённом — и это принесёт облегчение. Ожидается приятная встреча, в которой будет чуть больше смысла, чем кажется.

Скорпион

Сегодня ваши действия скажут больше любых слов. Появится шанс показать, насколько вы глубоки и смелы. Кто-то заметит вас именно за это.

Стрелец

Вы поймёте, зачем нужен был недавний поворот. День пройдёт под знаком вдохновения. Маленькая идея может вырасти во что-то большое.

Козерог

Ваша выносливость даст плоды. То, что вы делали на автомате, вдруг начнёт приносить радость. Вечером появится повод собой гордиться.

Водолей

Случайный маршрут приведёт туда, куда давно тянуло. Кто-то откроется вам по-новому. День подойдёт для идей, на которые раньше не хватало решимости.

Рыбы

Вы почувствуете правильное направление даже в хаосе. Искренний разговор поможет расставить всё по местам. Вечер принесёт нечто особенное.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине лета 2025 года.