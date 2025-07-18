Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 19-20 июля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 19-20 июля — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 19-20 июля 2025 года.

Рак

Эти выходные станут для Раков настоящим временем сияния. Все внимание будет приковано к вам — в лучшем смысле. Кто-то проявит к вам повышенный интерес: это может быть как романтическое признание, так и профессиональное предложение. Особенно удачными окажутся мероприятия, вечеринки, любые выходы в свет — чем больше вы себя проявите, тем больше отдачи получите. Вас могут похвалить, отметить вашу работу, сделать неожиданный, но приятный комплимент. Постарайтесь быть открытыми к общению, не отказывайтесь от спонтанных встреч — именно в них может быть скрыта самая интересная часть выходных. Эти дни помогут вам напомнить себе, насколько вы яркие, харизматичные и заслуживаете большего.

Стрелец

Для Стрельцов наступают гармоничные и удивительно легкие выходные. Все, что недавно вызывало тревогу или внутренние сомнения, отступит. Вы снова почувствуете почву под ногами, обретете ясность в чувствах и планах. Эти дни отлично подойдут для отдыха в красивой обстановке — будь то прогулка, выставка, уютное кафе или даже просто дома с книгой и свечами. Вас порадует эстетика вокруг, возможность заняться тем, что дарит внутренний баланс. Возможны приятные разговоры, из которых вы неожиданно вынесете важные идеи. Деньги, потраченные на комфорт, стиль и вдохновение, точно окажутся вложением в хорошее самочувствие. Вы поймете: все идет своим чередом, и вы — на правильном пути.

Рыбы

Выходные принесут Рыбам ощущения контроля, ясности и неожиданных успехов. Даже если вы не планируете работать, мысли будут крутиться вокруг дел и будущих шагов — и это будет вдохновлять, а не утомлять. Возможны ценные инсайты, удачные идеи, важные разговоры. Некоторым Козерогам может повезти с деньгами — премии, выгодные покупки, предложения о сотрудничестве. Отличное время для того, чтобы навести порядок в мыслях и целях: у вас появится четкое понимание, чего вы хотите и как этого достичь. Главное — не откладывать инициативу. То, что вы начнете в эти дни, вполне может стать толчком к заметным переменам в ближайшем будущем. Уверенность в себе — ваш главный инструмент сейчас.

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