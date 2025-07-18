Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 19-20 июля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 19-20 июля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

Вы можете почувствовать раздражение, усталость или желание побыть в одиночестве — и это нормально. Главное — не взваливать на себя лишнего, особенно если близкие начинают требовать внимания. Ваше настроение может резко меняться, и даже безобидные слова будут восприниматься слишком остро. Избегайте многолюдных мест и перегрузок. Лучше отдохните, выспитесь, отложите важные разговоры на потом. Сейчас полезно "перезагрузить" голову, а не загонять себя в бесконечные дела и диалоги.

Весы

Выходные могут всколыхнуть старые обиды или внутренние конфликты. Возможны напряженные разговоры, особенно с близкими людьми. Не поддавайтесь желанию все выяснить и расставить по местам — сейчас не лучшее время для откровенных разговоров. Любая резкость может отозваться сильнее, чем вы рассчитывали. Лучше направьте энергию на что-то конструктивное: спорт, творчество, физическую активность. Помните: все, что кажется драмой — временно. Главное — не принимать импульсивных решений сгоряча.

Скорпион

У Скорпионов может появиться ощущение, что планы рушатся, люди подводят, а энергия утекает сквозь пальцы. Это просто период, когда важно отпустить контроль и позволить себе плыть по течению. Не пытайтесь переделать всех и все — так вы только устанете еще сильнее. Осторожнее с техникой, транспортом и организацией поездок: возможны накладки, опоздания, забытые вещи. Сохраняйте спокойствие, будьте гибкими и не рассчитывайте на сверхпродуктивность. Лучше посвятите эти дни себе и тем, кто дарит вам чувство легкости и понимания.

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