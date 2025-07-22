22 июля 2025 года: Марии Магдалины — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать в поле и разжигать костер.
Что случилось 22 июля?
Сегодня православная церковь почитает память святой мироносицы Марии Магдалины. Она была сторонницей и последовательницей Иисуса Христа и несла Слово Божие среди людей. Иисус встретил женщину в то время, когда она была одержима семью бесами. С помощью молитвы он изгнал из ее тела бесов, а потом она стала его ученицей. Именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос утром на Пасху.
Что нельзя делать 22 июля:
- работать в поле;
- разжигать костер;
- выходить из дома после заката.
Народные приметы и поверья:
- много росы — лен будет серым;
- гроза — будет хороший урожай зерновых;
- слышно кваканье лягушек —будет непогода;
- видно много улиток — будет сыро.
День ангела празднуют:
Алексей, Корнилий, Михаил, Мария.
Родились 22 июля:
1946 год — Мирей Матье, французская певица;
1971 год — Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец;
1992 год — Селена Гомес, американская киноактриса, певица, модель;
2013 год — Джордж Уэльский, член британской королевской семьи, первый сын принца Уильяма и внук короля Чарльза.
Также в этот день:
1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";
1944 год — создают Международный валютный фонд;
1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;
2014 год — город Северодонецк освобождают от террористов ЛНР.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.