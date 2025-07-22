22 июля 2025 года: Марии Магдалины — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать в поле и разжигать костер.

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Что случилось 22 июля?

Сегодня православная церковь почитает память святой мироносицы Марии Магдалины. Она была сторонницей и последовательницей Иисуса Христа и несла Слово Божие среди людей. Иисус встретил женщину в то время, когда она была одержима семью бесами. С помощью молитвы он изгнал из ее тела бесов, а потом она стала его ученицей. Именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос утром на Пасху.

Что нельзя делать 22 июля:

работать в поле;

разжигать костер;

выходить из дома после заката.

Народные приметы и поверья:

много росы — лен будет серым;

гроза — будет хороший урожай зерновых;

слышно кваканье лягушек —будет непогода;

видно много улиток — будет сыро.

День ангела празднуют:

Алексей, Корнилий, Михаил, Мария.

Родились 22 июля:

1946 год — Мирей Матье, французская певица;

1971 год — Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец;

1992 год — Селена Гомес, американская киноактриса, певица, модель;

2013 год — Джордж Уэльский, член британской королевской семьи, первый сын принца Уильяма и внук короля Чарльза.

Также в этот день:

1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";

1944 год — создают Международный валютный фонд;

1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;

2014 год — город Северодонецк освобождают от террористов ЛНР.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.