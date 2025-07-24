24 июля 2025 года: мучеников Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать в поле и ругаться. Если чайки часто садятся на воду – ждите дождь.
Что случилось 24 июля?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями князя Владимира и воспитывались в христианском благочестии. Во время братской междоусобицы они были убиты своим старшим братом Святополком.
Что нельзя делать 24 июля:
- работать в поле;
- ругаться;
- точить ножи.
Народные приметы и поверья:
- чайки часто садятся на воду – ждите дождь;
- утренний дождь — к ясному дню;
- роса долго не высыхает – буде гроза.
День ангела празднуют:
Глеб, Давид, Анатолий, Кристина.
Также в этот день:
1015 год — в борьбе за киевский престол убивают князя Бориса, одного из первых русских святых;
1918 год — гетман Павел Скоропадский утверждает законы об всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию;
1950 год – первый запуск с мыса Канаверал ракеты – немецкой Фау-2;
1991 год — торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.