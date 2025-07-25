Лунный календарь на август 2025 года: какие дни будут благоприятным
Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в июне — рассказываем дальше.
Астролог Анжела Перл рассказала, когда в августе 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц лета будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.
Фазы Луны в августе 2025 года
- растущая Луна —1-8, 24-31 августа;
- полнолуние — 9 августа;
- убывающая Луна — 10-22 августа;
- новолуние — 23 августа.
Какие дни в августе будут благоприятными, а какие — опасными?
1, 2, 3 августа — благоприятные дни для любых активных дел и общения.
4 августа — нейтральный день, возможна неуверенность.
5, 6 августа — очень благоприятные дни, хороши для финансовых и деловых решений.
7, 8 августа — умеренно благоприятные, хорошо завершать начатое.
9 августа — полнолуние, энергия напряжённая, повышена эмоциональность, возможны конфликты. Неблагоприятный день.
10–22 августа — убывающая Луна — подходит для завершения дел, расхламления, очищения, отдыха. Не рекомендовано начинать важное.
10, 11 августа — неблагоприятные дни, повышен риск ошибок.
12, 13 августа — нейтральные, подойдут для спокойных рутинных задач.
14, 15, 16 августа — благоприятные дни для завершения проектов и заботы о здоровье.
17, 18 августа — нестабильные, возможна раздражительность, не стоит перегружать себя.
19, 20 августа — благоприятные, хорошо избавляться от всего лишнего, закрывать вопросы.
21, 22 августа — нейтральные дни, желательно избегать новых начинаний.
23 августа — новолуние, уровень энергии минимальный, возможна апатия и усталость. Неблагоприятный день.
24–31 августа — растущая Луна, энергия снова растёт, подходит для новых шагов, планов, деловой активности.
24, 25 августа — благоприятные дни для инициатив, шопинга, общения.
26 августа — нейтральный день, лучше не перегружаться.
27, 28 августа — очень благоприятные, отлично подойдут для встреч и продвижения проектов.
29, 30 августа — благоприятные дни для активной деятельности и покупок.
31 августа — умеренно благоприятный, хорош для подготовки к новому периоду.
Также Фокус писал, кому из знаков Зодиака повезет в августе 2025 года.