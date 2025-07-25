Лунный календарь на август 2025 года: какие дни будут благоприятным

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в июне — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в августе 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц лета будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в августе 2025 года

растущая Луна —1-8, 24-31 августа;

полнолуние — 9 августа;

убывающая Луна — 10-22 августа;

новолуние — 23 августа.

Какие дни в августе будут благоприятными, а какие — опасными?

1, 2, 3 августа — благоприятные дни для любых активных дел и общения.

4 августа — нейтральный день, возможна неуверенность.

5, 6 августа — очень благоприятные дни, хороши для финансовых и деловых решений.

7, 8 августа — умеренно благоприятные, хорошо завершать начатое.

9 августа — полнолуние, энергия напряжённая, повышена эмоциональность, возможны конфликты. Неблагоприятный день.

10–22 августа — убывающая Луна — подходит для завершения дел, расхламления, очищения, отдыха. Не рекомендовано начинать важное.

10, 11 августа — неблагоприятные дни, повышен риск ошибок.

12, 13 августа — нейтральные, подойдут для спокойных рутинных задач.

14, 15, 16 августа — благоприятные дни для завершения проектов и заботы о здоровье.

17, 18 августа — нестабильные, возможна раздражительность, не стоит перегружать себя.

19, 20 августа — благоприятные, хорошо избавляться от всего лишнего, закрывать вопросы.

21, 22 августа — нейтральные дни, желательно избегать новых начинаний.

23 августа — новолуние, уровень энергии минимальный, возможна апатия и усталость. Неблагоприятный день.

24–31 августа — растущая Луна, энергия снова растёт, подходит для новых шагов, планов, деловой активности.

24, 25 августа — благоприятные дни для инициатив, шопинга, общения.

26 августа — нейтральный день, лучше не перегружаться.

27, 28 августа — очень благоприятные, отлично подойдут для встреч и продвижения проектов.

29, 30 августа — благоприятные дни для активной деятельности и покупок.

31 августа — умеренно благоприятный, хорош для подготовки к новому периоду.

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