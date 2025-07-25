Місячний календар на серпень 2025 року: які дні будуть сприятливими
Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в червні — розповідаємо далі.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в серпні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць літа будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.
Фази Місяця в серпні 2025 року
- зростаючий Місяць -1-8, 24-31 серпня;
- повний місяць — 9 серпня;
- спадний Місяць — 10-22 серпня;
- молодик — 23 серпня.
Які дні в серпні будуть сприятливими, а які — небезпечними?
1, 2, 3 серпня — сприятливі дні для будь-яких активних справ і спілкування.
4 серпня — нейтральний день, можлива невпевненість.
5, 6 серпня — дуже сприятливі дні, гарні для фінансових і ділових рішень.
7, 8 серпня — помірно сприятливі, добре завершувати розпочате.
9 серпня — повний місяць, енергія напружена, підвищена емоційність, можливі конфлікти. Несприятливий день.
10-22 серпня — Місяць, що спадає — підходить для завершення справ, розхламлення, очищення, відпочинку. Не рекомендовано починати важливе.
10, 11 серпня — несприятливі дні, підвищений ризик помилок.
12, 13 серпня — нейтральні, підійдуть для спокійних рутинних завдань.
14, 15, 16 серпня — сприятливі дні для завершення проєктів і турботи про здоров'я.
17, 18 серпня — нестабільні, можлива дратівливість, не варто перевантажувати себе.
19, 20 серпня — сприятливі, добре позбуватися всього зайвого, закривати питання.
21, 22 серпня — нейтральні дні, бажано уникати нових починань.
23 серпня — молодик, рівень енергії мінімальний, можлива апатія і втома. Несприятливий день.
24-31 серпня — зростаючий Місяць, енергія знову зростає, підходить для нових кроків, планів, ділової активності.
24, 25 серпня — сприятливі дні для ініціатив, шопінгу, спілкування.
26 серпня — нейтральний день, краще не перевантажуватися.
27, 28 серпня — дуже сприятливі, чудово підійдуть для зустрічей і просування проєктів.
29, 30 серпня — сприятливі дні для активної діяльності та покупок.
31 серпня — помірно сприятливий, гарний для підготовки до нового періоду.
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