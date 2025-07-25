Місячний календар на серпень 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в червні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в серпні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць літа будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в серпні 2025 року

зростаючий Місяць -1-8, 24-31 серпня;

повний місяць — 9 серпня;

спадний Місяць — 10-22 серпня;

молодик — 23 серпня.

Які дні в серпні будуть сприятливими, а які — небезпечними?

1, 2, 3 серпня — сприятливі дні для будь-яких активних справ і спілкування.

4 серпня — нейтральний день, можлива невпевненість.

5, 6 серпня — дуже сприятливі дні, гарні для фінансових і ділових рішень.

7, 8 серпня — помірно сприятливі, добре завершувати розпочате.

9 серпня — повний місяць, енергія напружена, підвищена емоційність, можливі конфлікти. Несприятливий день.

10-22 серпня — Місяць, що спадає — підходить для завершення справ, розхламлення, очищення, відпочинку. Не рекомендовано починати важливе.

10, 11 серпня — несприятливі дні, підвищений ризик помилок.

12, 13 серпня — нейтральні, підійдуть для спокійних рутинних завдань.

14, 15, 16 серпня — сприятливі дні для завершення проєктів і турботи про здоров'я.

17, 18 серпня — нестабільні, можлива дратівливість, не варто перевантажувати себе.

19, 20 серпня — сприятливі, добре позбуватися всього зайвого, закривати питання.

21, 22 серпня — нейтральні дні, бажано уникати нових починань.

23 серпня — молодик, рівень енергії мінімальний, можлива апатія і втома. Несприятливий день.

24-31 серпня — зростаючий Місяць, енергія знову зростає, підходить для нових кроків, планів, ділової активності.

24, 25 серпня — сприятливі дні для ініціатив, шопінгу, спілкування.

26 серпня — нейтральний день, краще не перевантажуватися.

27, 28 серпня — дуже сприятливі, чудово підійдуть для зустрічей і просування проєктів.

29, 30 серпня — сприятливі дні для активної діяльності та покупок.

31 серпня — помірно сприятливий, гарний для підготовки до нового періоду.

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