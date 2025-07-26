Романтический август: кому из знаков Зодиака повезет в любви в августе 2025 года
Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых август станет периодом перемен к лучшему в личной жизни. Они могут встретить особенного человека или укрепить связь со своим партнером.
Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака август 2025 года принесет романтические знакомства или перемены в личной жизни.
Телец
Август откроет перед вами новые горизонты в любви. Возможна неожиданная встреча — в дороге, на мероприятии или даже онлайн — которая моментально заденет что-то глубоко внутри. Все начнется с легкого интереса, но очень быстро перерастет в сильное влечение. Эта связь будет не просто мимолетной: есть шанс на глубокую эмоциональную близость. Главное — не торопите события и позвольте чувствам развиваться естественно.
Лев
Конец лета — ваш сезон, и вы светитесь особенно ярко. В августе к вам будет тянуться множество людей, но среди этого внимания появится кто-то, кто зацепит по-настоящему. Возможен роман, который начнется стремительно, с яркими жестами и страстью, но при этом с потенциалом перерасти в нечто серьезное. Если вы готовы открыться и немного сбавить темп — вас ждет по-настоящему теплая история.
Козерог
Август принесет не только вдохновение, но и приятную неожиданность в личной жизни. Кто-то появится в вашем окружении — человек с похожими взглядами, нестандартным мышлением и легкой душой. Вас свяжет не только влечение, но и ощущение, что вы можете быть собой. Начнется все, возможно, с дружбы, но очень быстро это перерастет в нечто большее. Не бойтесь проявлять инициативу — любовь любит смелых.
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