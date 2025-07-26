Романтичний серпень: кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні в серпні 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких серпень стане періодом змін на краще в особистому житті. Вони можуть зустріти особливу людину або зміцнити зв'язок зі своїм партнером.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку серпень 2025 року принесе романтичні знайомства або зміни в особистому житті.

Телець

Серпень відкриє перед вами нові горизонти в коханні. Можлива несподівана зустріч — у дорозі, на заході або навіть онлайн — яка моментально зачепить щось глибоко всередині. Усе почнеться з легкого інтересу, але дуже швидко переросте в сильний потяг. Цей зв'язок буде не просто швидкоплинним: є шанс на глибоку емоційну близькість. Головне — не квапте події й дозвольте почуттям розвиватися природно.

Лев

Кінець літа — ваш сезон, і ви світитеся особливо яскраво. У серпні до вас тягнутиметься безліч людей, але серед цієї уваги з'явиться хтось, хто зачепить по-справжньому. Можливий роман, який почнеться стрімко, з яскравими жестами і пристрастю, але при цьому з потенціалом перерости в щось серйозне. Якщо ви готові відкритися і трохи зменшити темп — на вас чекає по-справжньому тепла історія.

Козеріг

Серпень принесе не лише натхнення, а й приємну несподіванку в особистому житті. Хтось з'явиться у вашому оточенні — людина зі схожими поглядами, нестандартним мисленням і легкою душею. Вас зв'яже не тільки потяг, а й відчуття, що ви можете бути собою. Почнеться все, можливо, з дружби, але дуже швидко це переросте в щось більше. Не бійтеся проявляти ініціативу — кохання любить сміливих.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у серпні 2025 року.