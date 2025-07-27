Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года
Выбирайте осторожность вместо риска на этой неделе. Слишком импульсивные покупки могут ударить по бюджету. Подходящее время, чтобы пересмотреть свои цели.
Неделя с 28 июля по 3 августа для многих знаков Зодиака будет насыщенной в финансовом плане. Астролог Анжела Перл рассказала, какие финансовые неожиданности звезды готовят нам в ближайшие дни.
Овен
Вас ждет выгодное предложение от старого знакомого — не спешите отказываться. Мелкие расходы окажутся полезными. Середина недели — удачна для покупок.
Телец
Стабильность радует, но не усыпляйте бдительность. Возможны неожиданные траты на дом или семью. В конце недели — шанс получить премию или бонус.
Близнецы
Финансовые идеи могут выстрелить, если не бояться начать. Ближе к выходным — удача в переговорах. Будьте щедры — деньги вернутся с прибылью.
Рак
Выбирайте осторожность вместо риска. Слишком импульсивные покупки могут ударить по бюджету. Подходящее время, чтобы пересмотреть свои цели.
Лев
Финансовая удача на вашей стороне, особенно в новых начинаниях. Доверяйте интуиции — она подскажет, куда вложиться. Не бойтесь просить больше.
Дева
Мелкие недочеты в расчетах могут вылиться в серьезную путаницу. Перепроверьте документы и счета. Вторая половина недели благоприятна для торговли.
Весы
Возможен неожиданный доход от хобби или побочного проекта. Приятный бонус — выгодная скидка или подарок. Главное — не распыляться.
Скорпион
Секрет к финансовому росту — дисциплина. Перестаньте откладывать важные дела. Удачное время для стратегических покупок и долгосрочных вложений.
Стрелец
Финансовые ограничения научат находчивости. Присмотритесь к старым идеям — они могут ожить. Деньги придут не сразу, но вовремя.
Козерог
Ваша целеустремленность начнет приносить плоды. Будьте открыты к переговорам — возможен рост дохода. Не берите на себя чужие долги.
Водолей
Удача в нестандартных решениях. Инвестиции в технологии или обучение могут оправдаться. Будьте внимательны — среди мелочей спрятана выгода.
Рыбы
Финансовое чутье обострится. Не игнорируйте мелкие подсказки от вселенной. Неделя подходит для планирования и закрытия старых долгов.
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