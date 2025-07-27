Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года

Выбирайте осторожность вместо риска на этой неделе. Слишком импульсивные покупки могут ударить по бюджету. Подходящее время, чтобы пересмотреть свои цели.

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Неделя с 28 июля по 3 августа для многих знаков Зодиака будет насыщенной в финансовом плане. Астролог Анжела Перл рассказала, какие финансовые неожиданности звезды готовят нам в ближайшие дни.

Овен

Вас ждет выгодное предложение от старого знакомого — не спешите отказываться. Мелкие расходы окажутся полезными. Середина недели — удачна для покупок.

Телец

Стабильность радует, но не усыпляйте бдительность. Возможны неожиданные траты на дом или семью. В конце недели — шанс получить премию или бонус.

Близнецы

Финансовые идеи могут выстрелить, если не бояться начать. Ближе к выходным — удача в переговорах. Будьте щедры — деньги вернутся с прибылью.

Рак

Выбирайте осторожность вместо риска. Слишком импульсивные покупки могут ударить по бюджету. Подходящее время, чтобы пересмотреть свои цели.

Лев

Финансовая удача на вашей стороне, особенно в новых начинаниях. Доверяйте интуиции — она подскажет, куда вложиться. Не бойтесь просить больше.

Дева

Мелкие недочеты в расчетах могут вылиться в серьезную путаницу. Перепроверьте документы и счета. Вторая половина недели благоприятна для торговли.

Весы

Возможен неожиданный доход от хобби или побочного проекта. Приятный бонус — выгодная скидка или подарок. Главное — не распыляться.

Скорпион

Секрет к финансовому росту — дисциплина. Перестаньте откладывать важные дела. Удачное время для стратегических покупок и долгосрочных вложений.

Стрелец

Финансовые ограничения научат находчивости. Присмотритесь к старым идеям — они могут ожить. Деньги придут не сразу, но вовремя.

Козерог

Ваша целеустремленность начнет приносить плоды. Будьте открыты к переговорам — возможен рост дохода. Не берите на себя чужие долги.

Водолей

Удача в нестандартных решениях. Инвестиции в технологии или обучение могут оправдаться. Будьте внимательны — среди мелочей спрятана выгода.

Рыбы

Финансовое чутье обострится. Не игнорируйте мелкие подсказки от вселенной. Неделя подходит для планирования и закрытия старых долгов.

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