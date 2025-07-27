Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року
Обирайте обережність замість ризику цього тижня. Занадто імпульсивні покупки можуть вдарити по бюджету. Вдалий час, щоб переглянути свої цілі.
Тиждень із 28 липня до 3 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у фінансовому плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які фінансові несподіванки зірки готують нам найближчими днями.
Овен
На вас чекає вигідна пропозиція від старого знайомого — не поспішайте відмовлятися. Дрібні витрати виявляться корисними. Середина тижня — вдала для покупок.
Телець
Стабільність радує, але не присипляйте пильність. Можливі несподівані витрати на дім або сім'ю. Наприкінці тижня — шанс отримати премію або бонус.
Близнюки
Фінансові ідеї можуть вистрілити, якщо не боятися почати. Ближче до вихідних — удача в переговорах. Будьте щедрими — гроші повернуться з прибутком.
Рак
Обирайте обережність замість ризику. Занадто імпульсивні покупки можуть вдарити по бюджету. Вдалий час, щоб переглянути свої цілі.
Лев
Фінансова удача на вашому боці, особливо в нових починаннях. Довіряйте інтуїції — вона підкаже, куди вкластися. Не бійтеся просити більше.
Діва
Дрібні недоліки в розрахунках можуть вилитися в серйозну плутанину. Перевірте документи і рахунки. Друга половина тижня сприятлива для торгівлі.
Терези
Можливий несподіваний дохід від хобі або побічного проєкту. Приємний бонус — вигідна знижка або подарунок. Головне — не розпорошуватися.
Скорпіон
Секрет до фінансового зростання — дисципліна. Перестаньте відкладати важливі справи. Вдалий час для стратегічних покупок і довгострокових вкладень.
Стрілець
Фінансові обмеження навчать винахідливості. Придивіться до старих ідей — вони можуть ожити. Гроші прийдуть не відразу, але вчасно.
Козеріг
Ваша цілеспрямованість почне приносити плоди. Будьте відкриті до переговорів — можливе зростання доходу. Не беріть на себе чужих боргів.
Водолій
Удача в нестандартних рішеннях. Інвестиції в технології або навчання можуть виправдатися. Будьте уважні — серед дрібниць захована вигода.
Риби
Фінансове чуття загостриться. Не ігноруйте дрібні підказки від всесвіту. Тиждень підходить для планування і закриття старих боргів.
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