Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року

Обирайте обережність замість ризику цього тижня. Занадто імпульсивні покупки можуть вдарити по бюджету. Вдалий час, щоб переглянути свої цілі.

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Тиждень із 28 липня до 3 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим у фінансовому плані. Астролог Анжела Перл розповіла, які фінансові несподіванки зірки готують нам найближчими днями.

Овен

На вас чекає вигідна пропозиція від старого знайомого — не поспішайте відмовлятися. Дрібні витрати виявляться корисними. Середина тижня — вдала для покупок.

Телець

Стабільність радує, але не присипляйте пильність. Можливі несподівані витрати на дім або сім'ю. Наприкінці тижня — шанс отримати премію або бонус.

Близнюки

Фінансові ідеї можуть вистрілити, якщо не боятися почати. Ближче до вихідних — удача в переговорах. Будьте щедрими — гроші повернуться з прибутком.

Рак

Обирайте обережність замість ризику. Занадто імпульсивні покупки можуть вдарити по бюджету. Вдалий час, щоб переглянути свої цілі.

Лев

Фінансова удача на вашому боці, особливо в нових починаннях. Довіряйте інтуїції — вона підкаже, куди вкластися. Не бійтеся просити більше.

Діва

Дрібні недоліки в розрахунках можуть вилитися в серйозну плутанину. Перевірте документи і рахунки. Друга половина тижня сприятлива для торгівлі.

Терези

Можливий несподіваний дохід від хобі або побічного проєкту. Приємний бонус — вигідна знижка або подарунок. Головне — не розпорошуватися.

Скорпіон

Секрет до фінансового зростання — дисципліна. Перестаньте відкладати важливі справи. Вдалий час для стратегічних покупок і довгострокових вкладень.

Стрілець

Фінансові обмеження навчать винахідливості. Придивіться до старих ідей — вони можуть ожити. Гроші прийдуть не відразу, але вчасно.

Козеріг

Ваша цілеспрямованість почне приносити плоди. Будьте відкриті до переговорів — можливе зростання доходу. Не беріть на себе чужих боргів.

Водолій

Удача в нестандартних рішеннях. Інвестиції в технології або навчання можуть виправдатися. Будьте уважні — серед дрібниць захована вигода.

Риби

Фінансове чуття загостриться. Не ігноруйте дрібні підказки від всесвіту. Тиждень підходить для планування і закриття старих боргів.

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