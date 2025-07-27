Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года

Чувства на этой неделе обострятся, возможна ревность или откровенный разговор. Не бойтесь выяснять отношения — это поможет углубить связь или отпустить лишнее.

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Овен

Флирт вспыхнет неожиданно — возможно, в самом привычном месте. Не бойтесь проявить инициативу. В отношениях — пора называть вещи своими именами.

Телец

Романтика раскроется в деталях — в объятиях, взгляде, заботе. Новое знакомство возможно в дороге. В паре стоит напомнить, за что вы любите друг друга.

Близнецы

Сердце потянется к свободе и новизне. Вечеринки, переписки, спонтанные свидания — все это даст шанс встретить кого-то особенного.

Рак

Стабильность принесет ощущение уюта. Новые чувства могут зародиться на почве доверия. Старые отношения — шанс начать с чистого листа.

Лев

Неделя полна страсти и ярких эмоций. Ловите восхищенные взгляды. Кто-то уже готов сделать первый шаг — не упустите момент.

Дева

Любовь захочет тишины и глубины. Появится шанс наладить диалог в паре. Одиноким стоит быть внимательнее — интерес к вам может быть скрыт.

Весы

Привлекательность на пике — знакомьтесь, флиртуйте, играйте. Любовь может вспыхнуть мгновенно. В паре пригодится капелька романтического безумия.

Скорпион

Чувства обострятся, возможна ревность или откровенный разговор. Не бойтесь выяснять отношения — это поможет углубить связь или отпустить лишнее.

Стрелец

Любовь потянет за собой в приключения. Не бойтесь новых связей и неожиданных признаний. В паре — время для совместных спонтанных решений.

Козерог

Сдержанность уйдет в сторону — чувства рвутся наружу. Будет шанс построить что-то настоящее. Главное — не прятать эмоции под маской хладнокровия.

Водолей

Неожиданная симпатия может вспыхнуть на фоне дружбы или общего дела. Любовь будет вдохновлять на перемены. В паре — время для нового витка.

Рыбы

Сердце откроется для глубоких чувств. Письмо, песня, жест — все может стать началом романтики. В отношениях — время говорить от души.

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