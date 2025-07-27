Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года
Чувства на этой неделе обострятся, возможна ревность или откровенный разговор. Не бойтесь выяснять отношения — это поможет углубить связь или отпустить лишнее.
Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 28 июля по 3 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.
Овен
Флирт вспыхнет неожиданно — возможно, в самом привычном месте. Не бойтесь проявить инициативу. В отношениях — пора называть вещи своими именами.
Телец
Романтика раскроется в деталях — в объятиях, взгляде, заботе. Новое знакомство возможно в дороге. В паре стоит напомнить, за что вы любите друг друга.
Близнецы
Сердце потянется к свободе и новизне. Вечеринки, переписки, спонтанные свидания — все это даст шанс встретить кого-то особенного.
Рак
Стабильность принесет ощущение уюта. Новые чувства могут зародиться на почве доверия. Старые отношения — шанс начать с чистого листа.
Лев
Неделя полна страсти и ярких эмоций. Ловите восхищенные взгляды. Кто-то уже готов сделать первый шаг — не упустите момент.
Дева
Любовь захочет тишины и глубины. Появится шанс наладить диалог в паре. Одиноким стоит быть внимательнее — интерес к вам может быть скрыт.
Весы
Привлекательность на пике — знакомьтесь, флиртуйте, играйте. Любовь может вспыхнуть мгновенно. В паре пригодится капелька романтического безумия.
Скорпион
Чувства обострятся, возможна ревность или откровенный разговор. Не бойтесь выяснять отношения — это поможет углубить связь или отпустить лишнее.
Стрелец
Любовь потянет за собой в приключения. Не бойтесь новых связей и неожиданных признаний. В паре — время для совместных спонтанных решений.
Козерог
Сдержанность уйдет в сторону — чувства рвутся наружу. Будет шанс построить что-то настоящее. Главное — не прятать эмоции под маской хладнокровия.
Водолей
Неожиданная симпатия может вспыхнуть на фоне дружбы или общего дела. Любовь будет вдохновлять на перемены. В паре — время для нового витка.
Рыбы
Сердце откроется для глубоких чувств. Письмо, песня, жест — все может стать началом романтики. В отношениях — время говорить от души.
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