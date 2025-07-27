Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року
Почуття цього тижня загостряться, можливі ревнощі або відверта розмова. Не бійтеся з'ясовувати стосунки — це допоможе поглибити зв'язок або відпустити зайве.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 28 липня до 3 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.
Овен
Флірт спалахне несподівано — можливо, у найзвичнішому місці. Не бійтеся проявити ініціативу. У стосунках — час називати речі своїми іменами.
Телець
Романтика розкриється в деталях — в обіймах, погляді, турботі. Нове знайомство можливе в дорозі. У парі варто нагадати, за що ви любите одне одного.
Близнюки
Серце потягнеться до свободи та новизни. Вечірки, листування, спонтанні побачення — все це дасть шанс зустріти когось особливого.
Рак
Стабільність принесе відчуття затишку. Нові почуття можуть зародитися на ґрунті довіри. Старі стосунки — шанс почати з чистого аркуша.
Лев
Тиждень сповнений пристрасті та яскравих емоцій. Ловіть захоплені погляди. Хтось уже готовий зробити перший крок — не пропустіть момент.
Діва
Любов захоче тиші та глибини. З'явиться шанс налагодити діалог у парі. Самотнім варто бути уважнішими — інтерес до вас може бути прихований.
Терези
Привабливість на піку — знайомтеся, фліртуйте, грайте. Кохання може спалахнути миттєво. У парі стане в пригоді крапелька романтичного божевілля.
Скорпіон
Почуття загостряться, можливі ревнощі або відверта розмова. Не бійтеся з'ясовувати стосунки — це допоможе поглибити зв'язок або відпустити зайве.
Стрілець
Любов потягне за собою в пригоди. Не бійтеся нових зв'язків і несподіваних зізнань. У парі — час для спільних спонтанних рішень.
Козеріг
Стриманість піде вбік — почуття рвуться назовні. Буде шанс побудувати щось справжнє. Головне — не ховати емоції під маскою холоднокровності.
Водолій
Несподівана симпатія може спалахнути на тлі дружби або спільної справи. Любов надихатиме на зміни. У парі — час для нового витка.
Риби
Серце відкриється для глибоких почуттів. Лист, пісня, жест — усе може стати початком романтики. У стосунках — час говорити від душі.
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