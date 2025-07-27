Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року

Почуття цього тижня загостряться, можливі ревнощі або відверта розмова. Не бійтеся з'ясовувати стосунки — це допоможе поглибити зв'язок або відпустити зайве.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 28 липня до 3 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Флірт спалахне несподівано — можливо, у найзвичнішому місці. Не бійтеся проявити ініціативу. У стосунках — час називати речі своїми іменами.

Телець

Романтика розкриється в деталях — в обіймах, погляді, турботі. Нове знайомство можливе в дорозі. У парі варто нагадати, за що ви любите одне одного.

Близнюки

Серце потягнеться до свободи та новизни. Вечірки, листування, спонтанні побачення — все це дасть шанс зустріти когось особливого.

Рак

Стабільність принесе відчуття затишку. Нові почуття можуть зародитися на ґрунті довіри. Старі стосунки — шанс почати з чистого аркуша.

Лев

Тиждень сповнений пристрасті та яскравих емоцій. Ловіть захоплені погляди. Хтось уже готовий зробити перший крок — не пропустіть момент.

Діва

Любов захоче тиші та глибини. З'явиться шанс налагодити діалог у парі. Самотнім варто бути уважнішими — інтерес до вас може бути прихований.

Терези

Привабливість на піку — знайомтеся, фліртуйте, грайте. Кохання може спалахнути миттєво. У парі стане в пригоді крапелька романтичного божевілля.

Скорпіон

Почуття загостряться, можливі ревнощі або відверта розмова. Не бійтеся з'ясовувати стосунки — це допоможе поглибити зв'язок або відпустити зайве.

Стрілець

Любов потягне за собою в пригоди. Не бійтеся нових зв'язків і несподіваних зізнань. У парі — час для спільних спонтанних рішень.

Козеріг

Стриманість піде вбік — почуття рвуться назовні. Буде шанс побудувати щось справжнє. Головне — не ховати емоції під маскою холоднокровності.

Водолій

Несподівана симпатія може спалахнути на тлі дружби або спільної справи. Любов надихатиме на зміни. У парі — час для нового витка.

Риби

Серце відкриється для глибоких почуттів. Лист, пісня, жест — усе може стати початком романтики. У стосунках — час говорити від душі.

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