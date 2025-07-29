Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в августе 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август 2025 может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

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Последний месяц лета 2025 года может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в августе стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

Август принесет Ракам не только новые возможности, но и ситуации, требующие повышенной внимательности. В работе могут возникнуть недопонимания с коллегами или партнерами, поэтому лучше все фиксировать письменно и избегать поспешных обещаний. В личной сфере — риск ненужных конфликтов из-за эмоций. Сохраняйте спокойствие и не принимайте решения на горячую голову — лучше взять паузу и тщательно все обдумать.

Стрелец

Для Стрельцов август станет месяцем, когда важно тщательно проверять любую информацию и не доверять на слово даже тем, кто обычно не подводит. Возможны задержки в планах и неожиданные изменения, поэтому лучше запастись терпением. В финансах избегайте крупных трат и сомнительных предложений от малознакомых людей — сейчас время аккуратного подхода, а не авантюр.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожнее в общении: ваши слова в августе могут быть истолкованы неверно, а это может повлечь за собой неприятные разговоры и конфликты. Это особенно касается рабочих моментов и общения в соцсетях. Следите за документами и не откладывайте важные дела — промедление может обернуться лишними сложностями, которые могут сказаться уже в ближайшем будущем. В отношениях проявите чуткость и внимательность, чтобы избежать недопонимания.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет в августе 2025 года.