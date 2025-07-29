Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими в серпні 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких серпень 2025 року може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати зайвої прямолінійності, а також бути уважнішими до свого здоров'я.

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Останній місяць літа 2025 року може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому в серпні варто бути обережнішим і в чому саме.

Рак

Серпень принесе Ракам не тільки нові можливості, а й ситуації, що вимагають підвищеної уважності. У роботі можуть виникнути непорозуміння з колегами або партнерами, тому краще все фіксувати письмово й уникати поспішних обіцянок. В особистій сфері — ризик непотрібних конфліктів через емоції. Зберігайте спокій і не ухвалюйте рішення на гарячу голову — краще взяти паузу і ретельно все обміркувати.

Стрілець

Для Стрільців серпень стане місяцем, коли важливо ретельно перевіряти будь-яку інформацію і не довіряти на слово навіть тим, хто зазвичай не підводить. Можливі затримки в планах і несподівані зміни, тому краще запастися терпінням. У фінансах уникайте великих витрат і сумнівних пропозицій від малознайомих людей — зараз час акуратного підходу, а не авантюр.

Риби

Рибам варто бути обережнішими у спілкуванні: ваші слова в серпні можуть бути витлумачені неправильно, а це може спричинити неприємні розмови і конфлікти. Це особливо стосується робочих моментів і спілкування в соцмережах. Слідкуйте за документами і не відкладайте важливі справи — зволікання може обернутися зайвими складнощами, які можуть позначитися вже в найближчому майбутньому. У стосунках проявіть чуйність і уважність, щоб уникнути непорозумінь.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у серпні 2025 року.