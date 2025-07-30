Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2025 года

Вы неожиданно быстро разберётесь с задачей, на которую отводили полдня. Получите подсказку в случайной беседе. Вечером захочется что-то поменять дома.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что 30 июля 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Появится возможность быстро закрыть вопрос, который тянулся неделями. Днём вы получите полезную информацию, а вечером решите сделать спонтанный шаг.

Телец

Внезапная задержка изменит план дня, но откроет окно для важного звонка. Кто-то предложит выгодную идею, и вы решите её протестировать.

Близнецы

На рабочем или личном чате всплывёт новость, которая подтолкнёт к действию. Вы найдёте способ обойти мелкую проблему и сохранить хорошее настроение.

Рак

Сегодня вы решите доделать то, что давно висело в списке. Появится шанс сделать кому-то маленькое одолжение — и это обернётся полезным контактом.

Лев

Отменённая встреча освободит время для личных дел. Днём получите знак внимания от неожиданного человека. Ближе к вечеру появится прилив энергии.

Дева

Вы неожиданно быстро разберётесь с задачей, на которую отводили полдня. Получите подсказку в случайной беседе. Вечером захочется что-то поменять дома.

Весы

Вам вернут долг или предложат выгодную покупку. Днём решите один спорный вопрос, а в конце дня поймёте, что избавились от лишнего напряжения.

Скорпион

Сегодня будет шанс проявить решительность — и это принесёт вам бонус. В мелочах найдёте вдохновение. Вечером получится закрыть сложную тему в диалоге.

Стрелец

Случайное приглашение заставит пересмотреть планы. Вы согласитесь — и не пожалеете. День даст шанс выйти на новые контакты.

Козерог

Договорённость, которую вы считали сорванной, снова станет актуальной. Появится энергия для мелких, но нужных изменений в окружении.

Водолей

Ваша идея получит поддержку быстрее, чем ожидали. Днём вы поймёте, как ускорить процесс в важном деле. Возможно приятное знакомство.

Рыбы

Кто-то вспомнит о вас и предложит встречу. День подойдёт для мелких покупок и завершения переписки, которую давно откладывали.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет во второй половине лета 2025 года.