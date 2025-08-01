Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 2-3 августа 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 2-3 августа стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Выходные могут оказаться эмоционально насыщенными, но не все события будут приятными. Возможны недопонимания с близкими или коллегами, если вы поспешите с выводами. Постарайтесь говорить мягче и слушать внимательнее — так вы избежите лишних споров. В финансовых вопросах тоже стоит проявить осмотрительность: не спешите с тратами и обещаниями.

Дева

В эти дни вы можете почувствовать усталость или раздражение из-за мелочей. Планы будут меняться, а это может выбить вас из привычного ритма. Не перегружайте себя делами и не берите на себя чужие проблемы, особенно если они требуют срочного решения. Лучше дать себе время на отдых и навести порядок в мыслях, чем пытаться всем угодить и в итоге разочароваться.

Козерог

Уикенд может принести ситуации, которые испытают ваше терпение. Важно не поддаваться желанию жёстко контролировать всё вокруг — это только усилит напряжение. Если чувствуете, что эмоции закипают, сделайте паузу и дайте событиям развиваться своим чередом. В делах, связанных с документами или договорённостями, проявите внимательность к деталям, чтобы избежать недоразумений.

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