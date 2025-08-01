Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 2-3 серпня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

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Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 2-3 серпня варто бути обережнішим і в чому саме.

Телець

Вихідні можуть виявитися емоційно насиченими, але не всі події будуть приємними. Можливі непорозуміння з близькими або колегами, якщо ви поспішите з висновками. Постарайтеся говорити м'якше і слухати уважніше — так ви уникнете зайвих суперечок. У фінансових питаннях теж варто проявити обачність: не поспішайте з витратами і обіцянками.

Діва

У ці дні ви можете відчути втому або роздратування через дрібниці. Плани будуть змінюватися, а це може вибити вас зі звичного ритму. Не перевантажуйте себе справами і не беріть на себе чужі проблеми, особливо якщо вони потребують термінового вирішення. Краще дати собі час на відпочинок і навести лад у думках, ніж намагатися всім догодити і в підсумку розчаруватися.

Козеріг

Вікенд може принести ситуації, які випробують ваше терпіння. Важливо не піддаватися бажанню жорстко контролювати все навколо — це тільки посилить напругу. Якщо відчуваєте, що емоції закипають, зробіть паузу і дайте подіям розвиватися своєю чергою. У справах, пов'язаних із документами або домовленостями, проявіть уважність до деталей, щоб уникнути непорозумінь.

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