Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 4 по 10 августа 2025 года

Эмоции на этой неделе станут глубже, и вы почувствуете, кто действительно рядом с вами. К концу недели появится возможность провести время с нужным человеком без спешки.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 4 по 10 августа 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

Неделя принесёт неожиданное внимание со стороны. Важно не торопить развитие событий. В выходные разговор раскроет чувства, о которых вы догадывались.

Телец

Эмоции станут глубже, и вы почувствуете, кто действительно рядом с вами. К пятнице появится возможность провести время с нужным человеком без спешки.

Близнецы

Первые дни будут насыщены общением, но к середине недели выделится один особенный контакт. Выходные подойдут для смелого шага навстречу.

Рак

Неделя подталкивает к откровенности. Середина окажется ключевой для того, чтобы прояснить чувства. В выходные станет легче говорить о важном.

Лев

События закружат, но именно в этой динамике появится шанс на яркий момент с близким человеком. Конец недели даст спокойное, тёплое время вдвоём.

Дева

В начале недели вы заметите знаки внимания, которые раньше упускали. К пятнице появится возможность сблизиться или восстановить тёплый контакт.

Весы

Дни будут мягко подталкивать к романтичным встречам. Пятница и суббота особенно благоприятны для признаний и неожиданного проявления чувств.

Скорпион

Предстоящая неделя даст повод взглянуть на отношения под новым углом. Чужой совет или пример поможет найти слова, которые давно искали.

Стрелец

В начале недели разговоры будут лёгкими, но к концу появится важная тема для двоих. Выходные подойдут для искреннего обмена мыслями.

Козерог

Неделя будет благоприятна для укрепления уже существующей связи. В субботу возможен неожиданный жест, который усилит близость.

Водолей

Середина недели подарит встречу или разговор, который запомнится надолго. В выходные появится шанс продолжить общение в особой атмосфере.

Рыбы

В первые дни недели вам напомнят о старом чувстве или человеке. К выходным станет ясно, что с этим делать — отпустить или приблизить.

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