Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 4 по 10 серпня 2025 року

Емоції цього тижня стануть глибшими, і ви відчуєте, хто дійсно поруч із вами. До кінця тижня з'явиться можливість провести час із потрібною людиною без поспіху.

Related video

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 4 до 10 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень принесе несподівану увагу з боку. Важливо не квапити розвиток подій. У вихідні розмова розкриє почуття, про які ви здогадувалися.

Телець

Емоції стануть глибшими, і ви відчуєте, хто дійсно поруч із вами. До п'ятниці з'явиться можливість провести час із потрібною людиною без поспіху.

Близнюки

Перші дні будуть насичені спілкуванням, але до середини тижня виділиться один особливий контакт. Вихідні підійдуть для сміливого кроку назустріч.

Рак

Тиждень підштовхує до відвертості. Середина виявиться ключовою для того, щоб прояснити почуття. У вихідні стане легше говорити про важливе.

Лев

Події закрутять, але саме в цій динаміці з'явиться шанс на яскравий момент із близькою людиною. Кінець тижня дасть спокійний, теплий час удвох.

Діва

На початку тижня ви помітите знаки уваги, які раніше упускали. До п'ятниці з'явиться можливість зблизитися або відновити теплий контакт.

Терези

Дні м'яко підштовхуватимуть до романтичних зустрічей. П'ятниця і субота особливо сприятливі для зізнань і несподіваного прояву почуттів.

Скорпіон

Майбутній тиждень дасть привід поглянути на стосунки під новим кутом. Чужа порада або приклад допоможе знайти слова, які давно шукали.

Стрілець

На початку тижня розмови будуть легкими, але до кінця з'явиться важлива тема для двох. Вихідні підійдуть для щирого обміну думками.

Козеріг

Тиждень буде сприятливим для зміцнення вже наявного зв'язку. У суботу можливий несподіваний жест, який посилить близькість.

Водолій

Середина тижня подарує зустріч або розмову, яка запам'ятається надовго. У вихідні з'явиться шанс продовжити спілкування в особливій атмосфері.

Риби

У перші дні тижня вам нагадають про старе почуття або людину. До вихідних стане зрозуміло, що з цим робити — відпустити чи наблизити.

Також Фокус писав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2025 року.