Серпень подарує шанс вийти за межі звичних рамок. Іноді одна рішуча дія змінює не лише плани, а й внутрішній стан.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що останній місяць літа принесе кожному зі знаків Зодіаку. Пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2025 року.

Овен

Серпень відкриє перед вами нові горизонти. Не бійтеся пробувати те, про що раніше лише думали — саме несподіване принесе потужний заряд енергії. Не приймайте рішення на емоціях — особливо в перші дні місяця.

Телець

Цього місяця все складатиметься особливо гармонійно, якщо дозволите собі трохи більше гнучкості. Іноді невелике відхилення від плану призводить до кращого результату. Уникайте затягування з важливими відповідями, час гратиме не на вашу користь.

Близнюки

Серпень принесе зустрічі, які можуть змінити ваші погляди на звичні речі. Тримайте двері відкритими для свіжих ідей і незвичних пропозицій. Не піддавайтеся чужому тиску, яким би переконливим він не здавався.

Рак

Місяць підкаже, що настав час зробити паузу і поглянути на своє життя збоку. Це допоможе побачити нові шляхи, про які раніше не замислювалися. Не довіряйте інформації з неперевірених джерел, навіть якщо вона звучить переконливо.

Лев

Серпень буде щедрим на яскраві емоції, але найважливіше — вміння їх спрямовувати. Зосередьтеся на тому, що дійсно хочете посилити у своєму житті. Не беріть на себе занадто багато зобов'язань — серпень швидко втомить зайвим навантаженням.

Діва

Цього місяця вам вдасться побачити приховані зв'язки між подіями. Це знання допоможе діяти точніше і з більшим ефектом. Намагайтеся не сперечатися через дрібниці — це може зіпсувати важливі стосунки.

Терези

Серпень відкриє перед вами можливість зробити щось уперше. Сміливість тут буде найкращим союзником, навіть якщо крок здається ризикованим. Не погоджуйтеся на сумнівні компроміси, аби уникнути конфлікту.

Скорпіон

Цей місяць принесе відчуття внутрішньої сили. Не поспішайте витрачати її на все підряд — спрямуйте її на одну по-справжньому важливу справу. Остерігайтеся перевтоми — вона може непомітно знизити вашу концентрацію.

Стрілець

У серпні події розвиватимуться швидше, ніж очікувалося. Залишайтеся в русі, але не забувайте перевіряти, куди саме ви йдете. Не поспішайте з великими витратами — наприкінці місяця з'явиться вигідніший варіант.

Козеріг

Місяць подарує шанс вийти за межі звичних рамок. Іноді одна рішуча дія змінює не тільки плани, а й внутрішній стан. Уникайте закритих домовленостей без чітких умов — вони обернуться зайвими проблемами.

Водолій

Серпень стане часом несподіваних осяянь. З'являться ідеї, які раніше здавалися фантазіями, а тепер набувають реальних форм. Не ігноруйте дрібні неполадки або помилки — у серпні вони можуть вирости в серйозні труднощі.

Риби

Цього місяця ви зможете помітити, що минуле і майбутнє сплітаються в один візерунок. Важливо використовувати цей момент для мудрих, але сміливих кроків. Не відкладайте вирішення побутових питань, інакше вони накопичаться і створять хаос.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими в серпні 2025 року.